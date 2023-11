Avanzó el 60% de obras del edificio del “Mercado Ex Vía” Miércoles, 29 de noviembre de 2023 Con un importante avance de obras el Gobierno Provincial continúa la construcción del nuevo edificio del “Mercado Ex Vía”, que prevé en esta segunda etapa la infraestructura para 86 locales comerciales y la instalación de pórticos y escaleras. ALREDEDOR DEL 60%

Importante





Con el objetivo de darle terminación al interior del inmueble, ubicado en calle Lisandro Segovia entre Dr. R. Carrillo (Ex Vía) y Lavalle, lindero al Mercado de Productos Frescos en el ba­rrio San Mar­tín de la ciudad Capital, en esta etapa los trabajos tienen ya un 60% de avance.



Cabe destacar, que esta obra fue dispuesta por el gobernador Gustavo Valdés para dar solución definitiva a las familias damnificadas que vivían del comercio en ese lugar que fuera arrasado por un incendio. Los trabajos son encarados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, bajo la dirección técnica de su Coordinación de Proyectos.



El nuevo Mercado está compuesto por una construcción en forma de prisma rectangular de bloques símil piedra y un pórtico tipo superboard para enfatizar los accesos principales, y contempla la instalación de 86 locales Comerciales, 42 en planta baja y 44 en Planta Alta, una sala de máquinas, oficina administrativa y sanitarios masculinos y femeninos.







Estado de la Obra



Actualmente en los accesos destinados para el ingreso del público por las calles Lavalle, Lisandro Segovia y Dr. Carrillo se instalaron 7 cortinas de enrollar metálicas en el exterior. Tres por Lavalle, 3 por Ex vía y 1 por Segovia. Asimismo se instalaron dos escaleras metálicas, las cuales están en los accesos por Lavalle y Ex vía respectivamente, y comunican a la planta superior.



Por otra parte, los boxes de planta alta se encuentran todos con su revoque interior y ya cuentan con toda la instalación eléctrica, consistente en su respectiva caja rectangular, tableros y caños. Cada uno de los boxes así como dependencias y áreas comunes contará con su respectivo medidor, para lo cual se instalaron tableros generales sobre calle Lavalle.



En cuanto al piso de ambas plantas, se ejecutó del tipo Industrial de microcemento en toda la superficie de los pasillos que balconean al interior y en el interior de los 86 boxes. El mismo posee como característica una alta resistencia al tránsito y al desgaste.



También se procedió al cerramiento exterior de todos los locales de Planta Alta, a fin de salvaguardarlos de las inclemencias climáticas y el ingreso de insectos y aves.