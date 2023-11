Un joven fue raptado y robado dentro de un automóvil Miércoles, 29 de noviembre de 2023

A la víctima la habrían llevado desde una punta hasta otra de la ciudad y la abandonaron descalza. Hasta anoche no había denuncia policial en ninguna de las dos comisarías cercanas al lugar del hecho. Desde la fuerza tampoco negaron lo sucedido.

Un joven denunció ayer ante policías, que había sido raptado por al menos dos delincuentes a bordo de un automóvil, que lo sorprendieron a punta de cuchillo a pocos metros del puente "General Manuel Belgrano". Lo habrían obligaron a subir al vehículo y una vez dentro, le robaron sus pertenencias, para luego dejarlo abandonado a casi cinco kilómetros del lugar del hecho, a pocas cuadras de distancia de la Ruta Nacional 12.



El hecho habría sucedido alrededor de las 16:15 de ayer, cuando un joven, cuyos datos no trascendieron oficialmente, se topó con un móvil policial en inmediaciones de las calles Sáenz y avenida Independencia. Estaba descalzo y sumamente asustado. Lo habían dejado en ese lugar un par de maleantes, a bordo de un automóvil Renault Logan, de color negro, con vidrios polarizados, habría contado.



Siempre según el relato de la víctima a los efectivos, lo captaron en inmediaciones de las calles Chaco y avenida 3 de Abril, muy cerca de una reconocida estación de servicios y a pocos metros del puente interprovincial "General Manuel Belgrano", que une Corrientes y Chaco.



"Eran dos sujetos, uno que conducía y otro que a punta de cuchillo lo obligó a ingresar al vehículo en el asiento trasero y le sustrajeron sus pertenencias. La víctima dijo que le habían tapado la cabeza para que no viera nada, pero alcanzó a divisar que uno de ellos, el conductor, al parecer vestía remera bordó o roja y su cómplice, remera negra y gorrita. El vehículo sería un Logan modelo viejo, con vidrios polarizados. Atravesaron la ciudad de oeste a este y lo dejaron abandonado por calle Sáenz, donde la víctima se cruzó con la Policía y alertó de la situación", relató a este medio una alta fuente policial.



Luego de abandonar al joven, los maleantes habrían tomado por calle Paiubre hacia Cazadores Correntino para desaparecer de cualquier posible presencia policial. El caso, del que al parecer hasta anoche no había una denuncia formal, representaría una nueva modalidad delictiva que involucra el rapto de las víctimas que son despojadas de sus pertenencias y luego liberadas. Anoche, la Policía investigaba todas las cámaras de monitoreo de la ciudad, desde avenida 3 de Abril hasta calle Sáenz, en el horario de 15:30 a 16:30, para tratar de identificar el vehículo en cuestión.