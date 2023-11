Enviaron 500 telegramas de despidos laborales tras el anuncio de Milei Miércoles, 29 de noviembre de 2023 Los trabajadores cesanteados cumplían tareas en las Techint, Loma Campana, AESA y Pecom. "Las causas obedecen a que durante la transición no hubo diálogo, como siempre ocurre", confirmó el secretario adjunto de la Uocra, Juan Carlos Levi.

El secretario adjunto de la seccional Neuquén de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Juan Carlos Levi, confirmó este martes que "en las últimas horas se produjeron 500 despidos de trabajadores de la actividad en el yacimiento Vaca Muerta", y sostuvo que esa determinación obedeció a los anuncios del gobierno electo de paralizar la obra pública.



Levi confirmó en declaraciones a Radio Nacional que los trabajadores cesanteados cumplían tareas en las caleras Techint, Loma Campana, AESA y Pecom, y explicó que "las causas obedecen a que durante la transición no hubo diálogo, como siempre ocurre".



"En toda transición siempre hay diálogo y eso hoy se rompió. Las empresas enviaron los telegramas y no existe un interlocutor para hablar. Todos tienen incertidumbre", afirmó.



El dirigente añadió que los anuncios del presidente electo Javier Milei sobre la paralización de la obra pública detuvo "la actividad en Vaca Muerta y en las rutas 17 y 51, que unen Neuquén con Añelo", y aclaró que son "las vías del petróleo, que están hoy paradas".



Además, el gremialista enfatizó que los empresarios ya le comunicaron a los trabajadores que reducirán las cargas horarias, y se preguntó "si ya no hay diálogo y se adoptan este tipo de medidas, el personal no quiere saber cómo será luego del 10 de diciembre".



"Existe asombro ante esta medida, porque nada tiene que ver con la obra pública. No hay interlocutor válido para diagramar lo que se hará o lo que viene. La obra pública está desde hace tiempo demacrada, como las rutas 7, 51 y 17, que no avanzaron", dijo.



Para Levi, ningún privado invertirá "si el negocio no es rentable, por lo que se está yendo por el mal camino y ya fue vivido", y añadió que en las pequeñas constructoras ya "se están abandonando las obras, como ocurre en el caso de la ciudad de Añelo", puntualizó.



"Vaca Muerta ofrece trabajo a gente de la zona y también a empresas contratistas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que ya señalaron su preocupación", concluyó.