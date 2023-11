Desde la cárcel Cositorto pidió a Milei que lo indulte

Martes, 28 de noviembre de 2023



El director de la estafa piramidal Generación Zoe le envió un mensaje al presidente electo en donde alegó estar detenido “injustamente”.



Acusado de estafar en miles de dólares a inversionistas de la Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y otros países, Leonardo Cositorto lleva casi dos años en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en la empresa piramidal Generación Zoe. Desde la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, Cositorto le pidió al presidente electo Javier Milei que tenga la “amabilidad” de indultarlo ya que “no cometió ningún delito y está detenido injustamente”.



Lo hizo justo cuando recibió la mala noticia de que la Justicia de Corrientes le negó la prisión domiciliaria.





La defensa de Cositorto había pedido la "revocación o sustitución de la medida de coerción interpuesta", tras haber sido aprobada la prisión domiciliaria a los tres ejecutivos de la firma en Goya, que estaban detenidos en una comisaría de la ciudad distante a 230 kilómetros de la capital correntina.



Sin embargo, los damnificados reclamaron que siga en el penal de Bouwer, en Córdoba, donde se investiga una estafa por cerca de 120 millones de dólares en toda la provincia. Cositorto, además, está imputado en causas en otras dos jurisdicciones: Salta y Santa Fe.



A pesar de eso, le mandó un mensaje público insólito a Milei. Lo hizo desde la columna de opinión que lleva adelante periódicamente desde la cárcel.



"Este pedido es para vos, Javier Milei", arrancó Cositorto. "Espero que estés escuchando esto, que te lo hagan llegar. Lo único que te pido es que, por favor escuches este audio que te voy a decir".



Entonces introdujo su pedido, casi en tono de súplica. "Existe la posibilidad, si vos lo determinás, que el año pasado, 4 de abril, el día que me rodearon con ametralladoras la casa y me pusieron contra una pared diciendo que me iban a romper la boca, después de que ya nos persiguieron, porque hubo persecución política e ideológica; yo te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto", afirmó el coach, en su típico discurso algo atropellado.



Fundamentó su pedido en que "al segundo año se vence la prisión preventiva", pero se quejó de que puede pasar otros 12 meses tras las rejas. "Se convierte en una pena anticipada. Si a una persona le das cinco años, en un hipotético de que haya una pena, prácticamente con tres años ya estás cumpliéndola", añadió.