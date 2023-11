Obrero recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba

Viernes, 24 de noviembre de 2023



Obrero recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba.



Esta mañana en una obra en construcción ubicada en calle Quiroga 1100, un obrero recibió una fuerte descarga eléctrica y fue trasladado al Hospital Escuela.



Un testigo indicó que en la obra no contaban con el servicio de energía por lo que los trabajadores eran los conectaban los cables diariamente sin las medidas de seguridad correspondientes.



Según el testimonio obtenido, el obrero herido "siempre subía para conectar los cables. Desde que comenzamos a trabajar hace tres meses nunca tuvimos luz".



"Así no se puede trabajar, no tenemos luz ni agua, no tenemos nada", remarcó. Según se supo el hombre fue trasladado inconsciente al Hospital Escuela.