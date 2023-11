Carpintero continúa buscando sus herramientas robadas

Viernes, 24 de noviembre de 2023



Leandro S. desde que realizó la denuncia ante autoridades policiales de la Comisaría Décimo Sexta de la sustracción de sus herramientas de trabajo, los presuntos autores del robo publican los elementos en redes sociales.

"Sabemos quiénes son y esos datos tiene la Policía, además de las capturas de las imágenes sobre las ventas por redes sociales de varias de las herramientas que sustrajeron y de hasta un televisor", contó el hombre a este medio.



Tal como se informó en la edición del 19 de noviembre pasado, Leandro, domiciliado en el barrio Villa Raquel de la capital provincial, sufrió el robo de sierras, atornilladores, moledoras, caladoras, fresadoras, destornilladores, cuyo valor en lo económico supera el millón de pesos.



Para ello, los ladrones cortaron una alambrada, atravesaron el patio y dañaron la abertura de chapa reforzada de la casa, en la cual vive junto a su familia.



Hasta el domicilio, ubicado por calle Río juramento y Luis Braille, llegó la fuerza policial tras la denuncia respectiva.



"Pasaron varios días y sigo sin trabajar", se lamentó el hombre quien agregó: "Aporté todos los datos de las personas. Descubrimos por Facebook que es una bandita que conectan con mis vecinos. Tenemos temor también por lo que nos pueda pasar. Estas personas actúan más rápido que la Policía", expresó Leandro.



"Me cortaron todos los proyectos que tenía. Me dejaron sin herramientas y algunos electrodomésticos que también se llevaron de la cocina", agregó.



Ayuda

Solicitó a toda persona que tenga datos de las herramientas brindar información a la fuerza policial más cercana y quien requiera de un trabajo de carpintería lo pueden ubicar en sus redes sociales como Home Carpintería, en Instagram y Facebook, o bien a través de su número de WhatsApp 3795-107290.



"Temo por mi familia. Esperamos tener respuestas favorables y poder recuperar mis herramientas que son mi fuente de trabajo", reiteró el hombre a este medio.



Desde la Policía indicaron que se iniciaron tareas investigativas para dar con los presuntos autores.



En tanto, hasta el cierre de esta edición aún no había detenidos pero "se analizaban" las publicaciones y posibles conexiones de los presuntos autores del hecho.



Vale recordar que en la comisaría de la jurisdicción continúa con las diligencias correspondientes.