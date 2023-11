Marchan pidiendo JUSTICIA por los abusos sexuales

Viernes, 24 de noviembre de 2023



A las 8, habrá una concentración en la plazoleta Llano de familiares de víctimas y organizaciones sociales. Irán a dependencias del Estado provincial y el Poder Judicial. Pedirán una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, a quien quieren proponer



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, familiares de víctimas de femicidio, organizaciones sociales y personas independientes marcharán a organismos del Estado provincial y edificios del Poder Judicial. Con la consigna "Los derechos no se tocan, ni un paso atrás", se movilizarán hoy desde la plazoleta Llano ubicada en 3 de Abril y Santa Fe. El horario de concentración es a las 8.



"Las mujeres y disidencias marchamos recordando a las hermanas Mirabal, víctimas de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, hecho que marca una fecha histórica contra la violencia. En este momento tan importante en nuestro país, donde el presidente electo [Javier Milei] ha puesto en la mira a las mujeres y disidencias, poniendo en duda la conquista de nuestros derechos como la educación sexual integral y la interrupción voluntaria del embarazo, lo que queremos manifestar es que estamos en estado de alerta", sostuvo Karina Cardozo, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).



Cardozo, referente feminista en la provincia, sostuvo que es necesario que haya un presupuesto genuino desde el Estado nacional hacia políticas de género que protejan a las mujeres.



"Marchamos por los casos de violencia de género que aún no tienen novedad en la Justicia como lo son los abusos sexuales en las infancias. También pediremos que quede firme la sentencia contra el ginecólogo Gerardo Dahse. Iremos a comisarías y ministerios gubernamentales", comentó a este diario Mónica Baglietto, representante local de Mumala, organización feminista nacional.



Agregó que "uno de los objetivos más importantes será el pedido de reunión con el gobernador Gustavo Valdés, a quien queremos plantear la necesidad del trabajo colectivo entre organizaciones y Gobierno".



Números que duelen

En Corrientes, en lo que va de 2023 se duplicó el número de víctimas de femicidios respecto de 2022. Fueron ocho las víctimas: la primera fue Alba Ricotti, de 42 años, cuyo femicida, César Acevedo, ya recibió cadena perpetua por el hecho. El segundo caso fue el de Viviana Pujol en Mercedes. El caso estaba siendo investigado.



En abril, sucedió un doble asesinato por género: fue el de Gladis Eloísa Salas, de 61 años, y el de su sobrina, de 36, Romina Groff. Por el hecho, fue detenido el sobrino de Eloísa y pareja de Romina, Ramiro Luis Salas.



El quinto fue el de Griselda Blanco, de 45 años, una noticia que tuvo repercusión nacional ya que era una mujer que ejercía el periodismo y había hecho varias denuncias públicas en sus redes sociales. Días después, se conoció que habría sido asesinada por un hombre con el que tendía una relación. Sus hijos aún esperan mayores datos sobre este hecho.



Jorge Ezequiel Santana fue víctima de un femicidio vinculado el 2 de julio. Tenía 20 años y fue asesinado por el ex de quien era su pareja actual. Luego, se sumaron otras víctimas: Lorena Centurión y Karina Gómez.



En Corrientes, en diez años, desde la incorporación del concepto de femicidio al Código Penal, ya existen 79 muertes por la extrema violencia de género.



Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de las que son víctimas las mujeres en todo el mundo.



En el transcurso de los últimos 10 meses de 2023, en el país se contabilizaron 275 víctimas de violencia de género: desde el 1 de enero al 31 de octubre se produjeron 250 femicidios, 3 trans/travesticidios y 22 femicidios vinculados de varones, según el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano".