Docente denunció al padrastro de una alumna por abusos sexuales

Viernes, 24 de noviembre de 2023



La Policía debió esperarlo en un control vial, mientras volvía de trabajar desde Carlos Pellegrini. Realizarían en los próximos días la Cámara Gesell a la menor, para determinar desde hace cuánto tiempo viene padeciendo abusos.



Una maestra y directivos de una escuela de la ciudad de Mercedes denunciaron hace un par de días al padrastro de una menor de edad, quien le contó a la docente que el sujeto había abusado sexualmente de ella en repetidas ocasiones.



El rápido accionar de la Justicia permitió que los efectivos detuvieran al degenerado, el miércoles por la noche, cuando regresaba de trabajar en un campo cercano a Colonia Carlos Pellegrini, confirmaron ayer fuentes oficiales a diario época.



Todo habría ocurrido el martes, cuando una docente notó algunos cambios en una de sus alumnas de 12 años y al charlar con ella sobre la situación, la menor se quebró emocionalmente y le relató el calvario que estaba padeciendo. Su padrastro, a quien la Justicia de Menores le habría otorgado en guarda legal, venía abusando sexualmente de ella desde el año 2022.



La maestra no perdió tiempo y expuso la situación ante los directivos de la escuela, quienes de inmediato se contactaron con autoridades judiciales para denunciar formalmente el hecho.



El fiscal Adrián Casarrubia analizó las pruebas con las que contaba en ese momento, además del relato de la menor y emitió una orden de detención para el sospechoso. Allí se presentó con el primer obstáculo, ya que el sujeto vive en Mercedes, pero tiene domicilio en la localidad de Felipe Yofre.



Anoticiados de la situación, efectivos de la comisaría de Yofre, comandados por el subcomisario Domínguez, montaron un operativo conjunto con personal del PRIAR.



El buscado presta servicio como peón rural en una estancia en cercanías de Carlos Pellegrini, por lo que la Policía lo esperó pacientemente en el Control 1, sobre las Rutas Provinciales 40 y 48.



Promediando las 22:30, la fuerza de seguridad demoró una camioneta en la que viajaba como acompañante un sujeto de nombre F., alias "Huevito", de 52 años, quien sería el degenerado que buscaban y al que pusieron bajo arresto inmediatamente.



Un año de horror

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a diario época, que el acusado llevaba casi un año sometiendo a la menor a vejaciones, aprovechándose que la Justicia le había otorgado a la niña en guarda legal.



Si bien no revelaron qué sucedió con la madre de la menor o cuáles fueron los motivos que llevaron a un juez de menor a considerar apto al sujeto para criar a la niña, este medio pudo averiguar que desde ayer la menor está a resguardo de familiares cercanos con seguimiento por parte de la Justicia.



La causa está caratulada formalmente como "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de sujeto activo (guardador) y por la convivencia preexistente con la menor de edad y en concurso real". Si bien y por los relatos de la víctima, los abusos habrían comenzado hace casi un año atrás; se espera que en las próximas horas se realicen una batería de estudios médicos y pericias psicológicas, socioambientales, además de la Cámara Gesell, para determinar exactamente desde hace cuánto viene padeciendo estos abusos sexuales.



El degenerado quedó detenido en una dependencia policial, cuya ubicación no fue suministrada y a disposición de la Justicia que en las próximas horas llevará adelante la indagatoria del mismo.