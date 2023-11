Javier Milei definió qué hará con Ganancias y Compre sin IVA

Jueves, 23 de noviembre de 2023



En medio de la transición con el Gobierno de Alberto Fernández, el presidente electo, Javier Milei, habló sobre las medidas económicas que tomará.



En medio de la transición con el Gobierno de Alberto Fernández, el presidente electo, Javier Milei, dio precisiones respecto de las medidas económicas que tomará una vez que asuma el 10 de diciembre. Al respecto, confirmó que no reimpondrá el impuesto a las Ganancias y continuará vigente la Compre sin IVA.



Qué dijo Javier Milei de IVA y Ganancias



"Las bajas de impuesto siempre favorecen a la gente", dijo en primer lugar el economista en declaraciones al programa A Dos Voces de TN. Y precisó que tanto la eliminación de Ganancias para trabajadores como el reintegro del Impuesto al Valor Agregado continuarán.



"Se mantienen esas dos medidas", afirmó Milei y explicó que para "se bajará el gasto público en otro lado" para que las cuentas públicas sean sostenibles.



A su vez, confirmó que a las empresas de servicios "se le respetarán los contratos", al tiempo que sostuvo que si no se hace un ajuste fiscal, el país "termina en hiperinflación y el 95% de los argentinos pobres".



Los cambios que ya rigen en Ganancias



El 28 de septiembre, el Senado sancionó la ley enviada por Sergio Massa que modificó el Impuesto a las Ganancias, elevando el piso del Mínimo No Imponible a casi dos millones de pesos, lo que equivale a quince salarios mínimos, vital y móvil y que regirá a partir de 2024.



La medida acompaña un decreto dictado por el Poder Ejecutivo a instancias del ministro que implementó cambios en el impuesto para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Una vez finalizado el plazo estipulado por el DNU comenzará a regir la ley aprobada por el Congreso.



La reforma de Ganancias se centra en la modificación de la cuarta categoría, un universo integrado actualmente por 80.000 trabajadores. Es decir, el tributo cambiará de nomenclatura por la de Impuesto a los "Mayores Ingresos" y será abonado únicamente por quienes obtengan ingresos mensuales superiores al nuevo piso del tributo, el cual fue fijado en $1.770.000.