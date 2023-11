Santo Tomé se declaró en emergencia hídrica

Miércoles, 22 de noviembre de 2023



El intendente Augusto Suaid confirmó: "declaramos la emergencia hídrica por 180 días, todos los recursos están destinados a contener a las familias afectadas. Estimamos que hasta mayo vamos a estar con esta situación del Niño".



Augusto Suaid, comentó: "es una situación crítica, tenemos en estos momentos un total de 320 personas evacuadas, y tenemos cortada la ruta 94, que une con Garavi, Garruchos y Misiones y la ruta 14 también está cortada".



A su vez, el jefe comunal, indicó: "está restringido el tránsito sobre ruta 14 entre Santo Tomé y Virasoro hasta hoy a las 7 de la mañana".



Asimismo, Augusto Suaid, manifestó: "estamos asistiendo, dando contención a las familias, poniendo a disposición los camiones municipales, tenemos dos centros de evacuados, uno el ex Hotel de Turismo, están hace casi un mes 25 familias, con cuatro comidas todos los días, con control de salud, y el otro centro en el club Carlos Gallini, con 12 familias".



En ese mismo sentido el jefe comunal, detalló: "el río está en 16,33 metros, en puertos arriba está bajando y esto nos va a dar un alivio, está empezando a llover en Santo Tomé, para mañana también hay pronóstico de lluvia, pero en los próximos días estaría bajando y podríamos liberar la ruta 14".



Al mismo tiempo, Augusto Suaid, mencionó: "pueden pasar por emergencia con Gendarmería que también les da asistencia a quienes necesitan salir y lo que no sea emergencia pueden pasar por Cuatro Bocas, o por Paso de los Libres o por la ruta 118 por Mercedes, o bien por ruta 12".



Si cuentan con asistencia del gobierno provincial y nacional, el intendente de Santo Tomé, puntualizó: "tenemos asistencia del gobierno provincial con la secretaria de Desarrollo Social, y del gobierno nacional hemos solicitado asistencia, pero no hemos tenido respuestas"; y agregó: "por el municipio con todas las áreas estamos trabajando".



"Estimamos que hasta abril y mayo vamos a estar con esta situación del Niño, venimos monitoreando también la represa de Chapecó para ir previendo cómo se viene el agua, por ese lado también" afirmó.



Además, Suaid, señaló: "hemos postergado la 58 edición de la Fiesta del Folklore Correntino, declaramos la emergencia hídrica por 180 días, todos los recursos están destinados a contener a las familias afectadas".



Por último, el intendente de Santo Tomé, dijo: "brindamos contención psicológica, con tres psicólogos y con el hospital San Juan Bautista también".