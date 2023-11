Por primera vez anulo mi voto es imposible elegir entre un loco y un sinvergüenza Domingo, 19 de noviembre de 2023

Un curioso cartel apareció en una de las mesas de la Escuela Nº 14 de la ciudad de Corrientes. En la misiva se lee que para ella "es imposible elegir entre un loco psiquiátrico y un panqueque, estafador y sinvergüenza".



Además, afirma que es la primera vez que anula su voto.



Sr/Sra. Presidente de mesa: Me disculpo de antemano, por hacerle perder su tiempo. Pero me es imposible elegir entre un loco psiquiátrico y un panqueque estafador y sinvergüenza.