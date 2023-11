Por el feriado y las elecciones el turno mañana volverá a clases el miércoles Viernes, 17 de noviembre de 2023

La jornada no laborable del lunes obligó a que el operativo de limpieza y desinfección se lleve adelante recién el martes, en horario matutino. Ese día retornarán a las aulas los chicos de la tarde y los que acuden a la nocturna.



Este domingo se desarrollará el balotaje, donde se decidirá quién será el nuevo presidente. Para poner en condiciones los establecimientos, el Ministerio de Educación de la Provincia dispuso de un operativo especial para que la jornada se desarrolle con normalidad. Además, en esta ocasión, tuvieron que realizar algunos ajustes respecto de las generales y las PASO, teniendo en cuenta que el lunes es feriado nacional.



Consultado sobre esta situación, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, indicó que hoy a media mañana ya se entregarán los establecimientos a la Junta Electoral, y comenzará a cumplir sus funciones el personal de seguridad, tanto de las fuerzas federales, a cargo del operativo, como de la policía provincial, que brindará apoyo.



"Se entregan las escuelas para que se pueda comenzar con el armado de los cuartos oscuros", señaló el funcionario del Ministerio de Educación de la provincia en diálogo con República de Corrientes. De esta manera, y luego del trabajo de limpieza, deberán reacomodar bancos y armar también las mesas afuera de las aulas, donde estarán las autoridades, para que el domingo, a las 8, esté todo listo para el proceso eleccionario. "Las escuelas están en condiciones", destacó Navías.



Nuevamente el Ministerio de Educación dispondrá de una guardia de mantenimiento, que acudirá en caso de necesidad al establecimiento que presente algún problema. De esta manera, la idea es poder hacer el recambio de algún repuesto que pueda dañarse, ya sea en la instalación sanitaria, eléctrica o de otro tipo".



Vuelta a clases

La mayoría de las escuelas en las que se votará no tendrá actividad escolar hoy, aunque en algunos casos deberán ir los chicos del turno mañana. El cambio más importante se da, en este turno electoral, por el lunes, feriado nacional. Si bien en algún momento se barajó la posibilidad de que se traslade esa jornada no laborable, finalmente el Estado nacional decidió dejarlo firme.



Es por eso que las tareas de limpieza poselectoral no podrán realizarse el lunes, y se desarrollarán el martes a la mañana. Es así que los alumnos de las instituciones educativas afectadas a los comicios regresarán ese día recién en el turno tarde, mientras que los de la mañana reanudarán sus clases recién el miércoles.



"Como el lunes es feriado, no se va a poder realizar el trabajo de limpieza y desinfección. Se comunico a través de los supervisores y del Consejo General de Educación que se realizará el martes en horario matutino", comentó el subsecretario de Gestión Educativa, y aclaró: "A partir del mediodía ya se retoma la actividad normal".



Además, el funcionario aclaró que, en los casos en que haya dos instituciones en el mismo predio (primaria y jardín, por ejemplo), las clases se reanudarán el martes a la mañana en la institución que no esté afectada a las elecciones.



Cierre

La intención del Ministerio es optimizar los días de clases, más aún teniendo en cuenta que el ciclo lectivo se encuentra en un momento trascendental para los estudiantes y también para los docentes. Se acercan las fechas de evaluaciones y quedan solo algunas semanas para que terminen las clases.



En este sentido, Julio Navías expresó: "Necesitamos tener clases, se está cerrando el cuatrimestre y con más razón los chicos tienen que estar en las aulas". Agregó, además: "El 13 de diciembre se cierra y luego ya arranca el período de compensación".