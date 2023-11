"Los ángeles del puente" salvaron 14 vidas gracias a la contención

Jueves, 16 de noviembre de 2023



Son 140 voluntarios que dedican dos horas a la semana cubren las 24 horas con tres personas. Ayer rescataron a la persona N°14 que trató de suicidarse.



Desde el 6 de agosto, jóvenes y familias de la iglesia Casa de Dios, de la Capital, se proponen salvar vidas, con sus remeras negras y sus capas de Argentina que cuelgan en sus espaldas. Indicaron que atraviesan los días de intenso calor, con lluvias, vientos y tormentas.



En ese sentido, relataron que la idea surgió tras observar que las estadísticas eran alarmantes, aproximadamente una persona por semana se acercaba a ese destino, a una estructura de 1,700 kilómetros para tomar una drástica decisión. Alertados por la situación, realizan vigilancia todos los días.



Además, están muy atentos en las redes sociales por si alguna persona manda un mensaje que los alerte como sucedió esta semana. "¿Alguien sabe si esa altura es suficiente para que me pase algo en caso de que caiga accidentalmente?" (fue un posteo en Facebook con la foto del puente). Por otro lado, se sumó a esta causa la Gendarmería y La Policía. Se creó esta red, en la cual se da aviso y ellos acuden en moto rápidamente.



De 12 a 14, era el turno de Luciana Maldonado, una de las voluntarias. Antes de que venga el otro grupo de personas para relevarla asistió a un joven con intenciones de quitarse la vida. El chico comentó que estaba pasando por un problema familiar y que lo desalojaron de su casa.



Gracias al arduo trabajo que realizan, el puente ya no es un punto de conflictos, sino de contención, amor y empatía, ya que muchos de los voluntarios también atravesaron por ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.





Los ángeles del puente necesitan camperas rompeviento. En los días calurosos, les vendría bien un gazebo para protegerse del calor, al igual que conservadoras con hielo para estar bien hidratados. La realidad indica que no es solo una cuestión a atender en el puente, sino que es algo que atraviesa a todo el país.