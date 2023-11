Yapeyú se prepara por temporales y estado de alerta por evacuados Miércoles, 15 de noviembre de 2023

En la localidad se acumula 450 milímetros de lluvia. La tierra ya no absorbe el agua acumulada cuya última precipitación marcó los 49 mm. Hay dos familias que debieron se evacudas por la crecida del río.

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Yapeyú, Anastacio Fagundez, en diálogo con Cadena de Radios, contó que son dos las familias complicadas. "El río baja, pero siguen en etapa de alerta. Si bien la tendencia es a bajar pero teniendo en cuenta que crece desde El Soberbio hacia Garruchos, se está monitoreando como repercuten las aguas. Habrá que esperar tres o cuatro días para determinar si se estacionó o no".



En ese sentido, indicó que: "Yapeyú acumula un total de 450 milímetros de lluvia; en los últimos tres días llovió 49 mm y la tierra ya no absorbe a pesar que el punto de humedad está a un metro", agregó.



Por último, Fagúndez declaró a este medio que se mantiene cortada la Ruta N°155 a la altura de Aguapé por prevención.



Redacción: Gladis Lencina