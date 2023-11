La mafia internacional del venezolano capturado en Santa Ana

Miércoles, 15 de noviembre de 2023



Se pudo determinar que Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias Yiyi, tenía documentos de identificación de Argentina, Venezuela y Colombia.

El pasado 2 de octubre, Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias Yiyi, fue detenido en cercanías a la localidad de Santa Ana, concretamente en la Ruta Provincial 43, al frente de la Escuela 401 Manuel Láinez.



Se trata de un poderoso criminal venezolano a quien las autoridades le habían perdido el rastro desde 2021 y tenía circular roja de la Interpol. Lideraba una de las bandas criminales de La Cañada de Urdaneta, estado de Zulia (Venezuela), en donde hacía cobros extorsivos a varias empresas camaroneras.



Su captura se materializó en la zona de Laguna de Soto por la Policía Federal Argentina cuando conducía una camioneta Ford Ranger gris. Según reveló el diario El Tiempo, al delincuente, que iba con su suegro, le encontraron documentos de identificación de Argentina, Venezuela y Colombia.



Ya se hizo el respectivo contacto con las autoridades de Colombia para determinar cómo alias Yiyi consiguió una cédula de ciudadanía colombiana, de la cual se tienen indicios que es falsa.



“No descartamos que antes de llegar a Argentina residió unos meses entre Perú y Colombia (Bogotá y Medellín) y para evadir a las autoridades utilizó la cédula de Colombia”, informó una fuente judicial a El Tiempo.



El medio reveló además que la pareja del narco venezolano es argentina y que tuvieron una hija de ese país. “Se verifica si logró registrarla como colombiana”, dijo la fuente.



Según el portal Insight Crime, Yiyi inició su carrera criminal como sicario en el municipio de La Cañada de Urdaneta, en donde trabajaba para Jhon Gregorio Wade León, alias Jhon Wade, a quien traicionó para luego tomar su lugar como líder de una de las bandas más grandes de Zulia.



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló que a este sujeto se le atribuyeron dos atentados en supermercados de Maracaibo. Esos hechos prendieron las alertas de las autoridades y pusieron a Yiyi bajo su radar.



Tiene la reputación del uso excesivo de la fuerza para ganar poder, tanto así que tenía un puesto entre los 10 criminales más buscados de Venezuela, de acuerdo con una lista publicada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el 25 de septiembre.



Insight Crime indicó que además de Yiyi, otros criminales venezolanos huyen de su país buscando refugio en suelo extranjero, desde donde siguen coordinando sus actividades ilícitas, aprovechando que no hay coordinación internacional entre las autoridades.



Ese medio reporta que otros delincuentes como Erick Alberto Parra Mendoza, alias Yeico Masacre, y Adrián Rodríguez, alias Adriancito han logrado seguir con sus actividades ilegales desde Colombia, Perú, Ecuador e incluso Estados Unidos.



La facilidad para que los criminales de Venezuela se asienten en otros países se debe a la deficiencia en la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de ese país con sus pares de la región, según le comentaron a Insight Crime fuentes de Perú, Ecuador, Colombia y Chile. De acuerdo con lo que comentaron, las autoridades venezolanas no son trasparentes con la información ni la transferencia de inteligencia para capturar a los delincuentes.



No obstante, el gobierno venezolano estaría tratando de cambiar esa imagen, tratando de transformar su relación con los otros países y ejerciendo una lucha más frontal contra el crimen organizado.