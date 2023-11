La refuncionalización del anfiteatro “José Hernández” que encara la Provincia se encuentra en su etapa final

Miércoles, 15 de noviembre de 2023

La refuncionalización del anfiteatro “José Hernández” ingresó en su etapa final y quedará incluido al circuito histórico y cultural “Ñanderecó”, como parte de la remodelación integral de la costanera General San Martín.



Los trabajos en el anfiteatro “José Hernández”, son llevados adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Unidad Ejecutora y el área de Coordinación de Proyectos.



Nuevo Anfiteatro



La remodelación del anfiteatro, actualmente está a punto de concluirse, se concretó considerando dos ideas centrales al replantear el proyecto original. Por un lado, previó un desnivel inicial por lo cual el escenario se ubica en el lado opuesto al original, es decir en la parte más baja: sobre la avenida Costanera, mientras que las gradas se desplazan desde la parte más alta, en el terreno en tres niveles distintos, mirando hacia la costanera y el escenario.



Como los eventos en el anfiteatro no son puntuales y al mismo tiempo el uso de los espacios en Costanera es muy demandado, las gradas están dispuestas en relación con áreas de estar, mirando hacia costanera, de tal forma que posibilite otras funciones vinculadas al encuentro y la contemplación del paisaje, cuando no haya funciones en el escenario.



En esta idea, este paseo contará con una zona más tranquila, sobre la calle Junín, relacionada al uso infantil y familiar.



La intervención comprende 4.340m2, y está enmarcado entre las veredas existentes de borde sobre calle Junín, Pago Lago, la avenida Costanera y la vereda diagonal que se presenta de este a oeste.



El acceso principal será sobre Costanera con una escalera y rampa nueva que salva las diferencias de nivel respecto de la avenida.



Una vez ingresado, los caminos de borde son todos de losetas graníticas, idénticos a los utilizados en todo el paseo costero, y se articulan con el espacio del anfiteatro a través de un piso permeable en donde también se instalaron bancos y estares.



El sector de grada se ubicará en tres niveles distintos con una diferencia de 40 cm. entre cada una, partiendo de los 2,30 a 1,50 m.



El escenario es presentado solo como una plataforma, capaz de ser usado como tal, o como un gran estar colectivo cuando no se lo ocupa en espectáculos.



Asimismo, todo el paseo fue objeto de un profundo trabajo de parquización vegetal, donde además se plantaron numerosas especies arbóreas autóctonas a fin de proveer de una profusa foresta natural que integre el espacio al resto de la zona costera.