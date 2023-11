Mataron a tiros a una mujer y hubo seis asesinatos en 24 horas

Lunes, 13 de noviembre de 2023



Lorena Itatí Vega fue atacada por dos sicarios en moto que le dieron nueve disparos. El centro de salud de su barrio restringió la atención tras la ola de hechos de violencia de la última semana





Hubo seis asesinatos en Rosario entre la noche del último sábado y la del domingo. El último de los crímenes ocurrió en el barrio Stella Maris, en la zona noroeste de la ciudad, donde acribillaron a tiros a Lorena Itatí Vega, de 42 años, quien falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras ser trasladada allí. Los seis hechos son investigados por la fiscal Gisela Paolicelli.



No es la primera vez que en Rosario hay seis homicidios en un día. Incluso en otras oportunidades se cometieron esa cantidad de hechos, incluso en en menos horas, por ejemplo, entre el 18 y el 19 de abril del año pasado, y entre el 6 y el 7 de septiembre de 2021.



El crimen de Vega tiene la marca de la industria local del sicariato. Lorena fue atacada este domingo a las 19 en su casa, donde recibió disparos en el abdomen y en la espalda. Por la urgencia del caso, personal de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias trasladó a la mujer hasta el hospital Clemente Álvarez, donde murió a las cuatro horas de haber ingresado.



El domicilio de la mujer ya había sido baleado el 22 de julio del año pasado, cuando gatilleros realizaron seis tiros contra su propiedad y contra un carrito de comidas rápidas. “A media cuadra de acá venden droga. Desde ese hecho no pasó nada más en un año. No puedo relacionarlo con lo que pasó ahora”, agregó el cuñado de la víctima.



El barrio Stella Maris donde mataron a Vega es el foco de una creciente ola de violencia que llevó al municipio a restringir la atención en el centro de salud de la zona en horario vespertino. La semana pasada asesinaron a Sofía Archilasqui, de 29 años. Sofía estaba en el lugar del crimen junto a sus cuatro hijos. Uno de ellos sufrió un roce de un proyectil en su brazo izquierdo. Horas después, sicarios volvieron a tirar contra el pasillo en el que vivía la joven e hirieron a dos personas. El jueves, a una joven de 27 años le dieron varios tiros en Acevedo al 1100 bis y terminó internada.



Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación informó la identidad del hombre de 35 años que mataron este domingo al mediodía en la puerta de su casa Suríguez y Acha al 5700, en la zona sur de Rosario. Claudio Ezequiel Ríos tenía dos heridas de arma de fuego en el tórax y al lado suyo una nota que decía que tenía que dejar la casa y llevaba la firma de “La mafia”.



Minutos antes del crimen de Ríos, Leonel Marcelo Benítez fue emboscado en avenida Argentina y Anchorena, cuando salía de una fiesta con una mujer y subía a su Volkswagen Vento blanco. Curiosamente, en el interior del auto había vainas servidas, por lo que se investiga si el sicario llegó a subirse al vehículo y disparó desde atrás.



Otra de las víctimas del fin de semana fue Ricardo Raúl Cartazzo (53), quien fue asesinado de un disparo en la espalda en inmediaciones de Regimiento 11 y pasaje Raffo, en barrio Tiro Suizo. La principal hipótesis, sobre la base de testimonios, es que lo balearon al resistirse al robo de su moto.







El barrio Las Flores fue el escenario del ataque más violento del fin de semana, donde hubo un doble crimen en pasaje 507 el sábado, pasadas las 21. Allí, donde hay un pasillo de casas, Mariela Belén González (37), su pareja Miguel Ángel F. (42) y Franco José María Godoy (19) fueron baleados por dos sicarios que pasaron en moto y abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban reunidas en la calle, entre los que se encontraban adolescentes y un nene de 5 años.



Así, el departamento Rosario acumula 228 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública. De ese número, 26 fueron cometidos en enero, 32 en febrero, 22 en marzo, 22 en abril, 32 en mayo, 14 en junio, 18 en julio, 24 en agosto, 17 en septiembre, 8 en octubre y 13 en lo que va de noviembre.