Miley confirmó arancelar las universidades en el corto plazo y Massa propuso más establecimientos educativos

Lunes, 13 de noviembre de 2023



Este domingo, los candidatos a presidente Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, se enfrentaron por última vez antes de las elecciones del próximo domingo 19 de noviembre.



Massa y Milei se enfrentaron de cara al electorado y debatieron sus propuestas sobre cómo dirigir el país. El evento se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA, en CABA. Para cada uno, captar el voto de los indecisos es crucial.



Tras la presentación formal, Milei disertó el primer eje: Economía. Como se esperaba, arremetió contra Massa por la situación económica del país, con la inflación como principal arma. Utilizó términos como "la casta política" para referirse a Massa.



Inmediatamente, el candidato de Unión por la Patria apuntó contra las propuestas del libertario. Así, mencionó la privatización de ríos y mares, la eliminación de subsidios y del Banco Central, entre otras cosas. El libertario le respondió y lo tildó de "mentiroso".



"El debate es largo, no te pongas agresivo", le contestó Massa.



"Si hay algo que esperan los argentinos, es la construcción de políticas de Estado y atacando, agraviando, no vas a conseguirlo", le dijo Massa a Milei.



El ministro de Economía también lo tildó de mentiroso por la eliminación de subsidios que Milei había asegurado en un programa televisivo días atrás.



"Aún no pudimos saber si los subsidios a los jubilados, al transporte, a los créditos y a la viviendas vas a eliminar", le dijo al libertario y agregó: "A lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato decir que va a eliminar los subsidios, que representan la suba del 300 por ciento del costo del transporte y el recorte a los ingresos de los jubilados".



"Lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. Desgraciadamente, lo que vemos es que te contradecís", cargó Massa y lanzó: "Estamos frente a alguien que mintió durante toda la campaña".



Así, prosiguió: "En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo. La salida de la Argentina no es como plantea este señor. La salida es con aumento de la exportación, es con la construcción de trabajo con la base en mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional. La salida es un camino sobre la simplificación tributaria para nuestras pymes. No es con el recorte de los ingresos de los jubilados".



Luego, siguió el segundo eje temático: Relaciones de la Argentinas con el mundo.



Para este punto, el debate seguía tornándose cada vez más picante. Massa utilizó las propuestas del libertario preguntándole por "sí o por no" sobre las cosas que hará. Así citó declaraciones de Milei en favor de Margaret Thatcher (ex primera ministra del Reino Unido) e invitó a los televidentes a buscar el video en YouTube.

Ante esto, Milei se mostró furioso en ocasiones.



Luego, vino el eje Educación y salud. "En primer lugar, 8 puntos del PBI van a estar destinados a la educación de la Argentina", aseguró Massa y prometió más universidades públicas.



El ministro le preguntó a Milei sobre si va a cumplir con su propuesta de eliminación de la educación pública. El libertario le respondió: "En el corto plazo no". Y agregó: "Nada es gratis".



El candidato de Unión por la Patria utilizó esa respuesta a su favor y dijo: "Les quiero decir a cada mamá y papá que tengan a sus hijos en las universidades que este señor va a arancelar las universidades".



Tras esto, Milei tildó de "delincuente" al ministro de Economía y este le dijo que si tiene pruebas que se presente ante la Justicia y si no, que se "retracte", lo cual no hizo el libertario.



Luego, el debate dio un giro inesperado. Massa le preguntó a Milei: "Por qué te negaste al examen psicotécnico conmigo".



Le pidió al libertario que explique por qué "no le renovaron su contrato" cuando fue empleado del Banco Central y dejó entrever que Milei tiene algún padecimiento de salud mental.



Así, finalizó la primera parte del debate. Este tercer careo entre los candidatos se dio a una semana de las elecciones, cuando los ciudadanos habilitados a votar en el padrón electoral deberán elegir al próximo presidente de la Nación.



La segunda vuelta electoral tendrá lugar luego de que ninguno de los aspirantes a la Casa Rosada lograra el porcentaje de votos mínimo establecido por ley para resultar ganador de los comicios.



La Ley 27337 establece la obligación de los candidatos a asistir a los debates y no contempla ningún supuesto o causa que justifique la no concurrencia.