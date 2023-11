Duro diagnóstico de Cavallo: ¿cuánto calcula de inflación? Sábado, 4 de noviembre de 2023

El ex ministro de Economía estimó que la anual se encamina al 300% si no se corrige la política económica.



El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió que la tasa de inflación se acelerará en noviembre, aseguró que marcha a situarse en el 300% anual, y estimó que habrá una corrección en el tipo de cambio luego de las elecciones que ubicaría la cotización de la divisa en $ 500.



"Aunque la inflación de octubre fue del orden del 10%, la de noviembre volverá a subir como punto de partida de una aceleración que dificultará el debut del nuevo gobierno, cualquiera sea el resultado del balotaje", sostuvo Cavallo.



En una nota publicada en su blog, aseguró que si no se corrige la política económica el país marcha a una inflación de 300% anual.



Cavallo afirmó que "la aceleración (de la inflación) es inexorable" y detalló cuatro motivos:



1) el déficit fiscal está aumentando como consecuencia de los incrementos de gastos y disminuciones de impuestos que Sergio Massa dispuso para conseguir votos para su candidatura.



2) los pasivos monetarios aumentan no sólo por el financiamiento del déficit sino por el devengamiento de intereses de las LELICs cada vez más elevados



3) por el inexorable aumento del tipo de cambio importador para igualarse, como mínimo, al tipo de cambio exportador efectivo que resulta de la autorización para liquidar el 30% en el mercado CCL.



4) por los aumentos de precios que deberán autorizarse para evitar desabastecimientos críticos como el de los combustibles.



El ex funcionario consideró que "después del 19 de noviembre es muy probable que el gobierno decida ajustar el tipo de cambio oficial para llevarlo al nivel del tipo de cambio exportador que hoy se ubica en alrededor de $ 500"



"En ese caso, ya no será necesario permitir que el 30% de los ingresos por exportaciones se liquiden en el mercado CCL. De esta forma el 100% de los dólares de las exportaciones ingresarán nuevamente a las reservas del Banco Central, algo indispensable para avanzar hacia la normalización de los pagos por importaciones corrientes y pasadas que entraron con financiamiento de los proveedores", conjeturó Cavallo.



Añadió que "como el mercado CCL dejará de abastecerse con el 30% de los ingresos por exportaciones, es también probable que el tipo de cambio en ese mercado vuelva al entorno de $ 1000 por dólar. Luego de haber estado en ese valor bajó a $ 860 por efecto de la derivación de los dólares de exportación".



Cavallo sostuvo que "el salto devaluatorio será de 43% pero sólo para las importaciones porque para las exportaciones ya se produjo desde que se autorizó la liquidación del 30% en el mercado CCL".



"Por consiguiente, -continuó- para estimar su impacto sobre la tasa de inflación puede trabajarse con un salto muy parecido al de las post PASO (22%)".