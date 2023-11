Massa define sus ejes de campaña en materia de empleo: contrastes con Milei, diálogo sectorial y mejora del salario

Viernes, 3 de noviembre de 2023

De cara al balotaje y para diferenciarse de su adversario, el candidato pulió una serie de propuestas para el mercado laboral, entre las que se destaca el “empalme” de los planes sociales hacia puestos de trabajo formales



El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, definió los ejes de su campaña en materia de empleo de cara al balotaje que lo enfrentará con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, el próximo 19 de noviembre.





El titular del Palacio de Hacienda buscará contrastar con las propuestas del libertario respecto a derechos laborales, impulsar el diálogo con los diferentes actores sociales, trabajar coordinadamente con los tres niveles del Estado en el “empalme” de los planes sociales hacia puestos de trabajo, incentivar la capacitación en nuevas tecnologías y la mejora del salario a partir de lo que esperan será una mayor estabilidad macroeconómica a partir de 2024.



Un vocero político del búnker de Unión por la Patria (UP) en la calle Bartolomé Mitre en el microcentro porteño recordó en diálogo con Infobae un fragmento del discurso que dio en julio pasado Massa frente a la Confederación General del Trabajo (CGT), en lo que fue su primer acto como precandidato a ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre. “Sergio quiere ser el presidente de los trabajadores, con un enfoque basado en tres puntos: desarrollo con inclusión, producción y empleo como ordenador social”, sintetizó la fuente.



Desde UP destacan el llamado de su candidato a un Gobierno de unidad nacional como algo transversal a todos los problemas que enfrenta el país: “Se viene un tiempo de búsqueda permanente de acuerdos. La Argentina necesita mandelizarse, salir al encuentro del otro”.



En ese sentido, en el oficialismo insistirán en diferenciarse de las propuestas de Milei en materia laboral. “Nuestro candidato está defendiendo la Constitución. Del otro lado proponen eliminar el artículo 14 bis que consagra la mayoría de los derechos o quitar los convenios colectivos. La motosierra es quitar derechos adquiridos”, graficaron.



Los equipos de Massa reconocen que la recuperación del poder adquisitivo es una deuda que dejará la experiencia del Frente de Todos (FdT) que lideró Alberto Fernández. Sin embargo, se entusiasman con una mejora de la macroeconomía a partir del año próximo producto de mayores exportaciones del agro tras el final de la sequía pero también por el crecimiento de sectores como energía, minería y economía del conocimiento. Eso, entienden, permitirá una mejor coordinación entre empresarios y sindicatos, aunque con la premisa de que las “paritarias libres” son la mejor herramienta para recomponer ingresos de los trabajadores formalizados.



“El gobierno de Macri nos dejó un deterioro social enorme y la mayor deuda de la historia argentina. Después tuvimos la pandemia, la guerra y ahora la sequía. Estamos seguros que en 2024 se abre un ciclo económico muy bueno y vamos a poder ver una mejora pronto. Milei en cambio dice que vamos a estar mejor dentro de 35 años, pero esconde que el ajuste que tiene en mente va a destruir todo”, aseguró el vocero.



En UP también resaltaron la intención que ya expresó Massa de que los planes sociales se conviertan en programas de empleo, por lo que la idea es que pasen a la órbita del Ministerio de Trabajo de su eventual Gobierno. “Ahí necesitamos la ayuda de todos: las provincias con sus ministerios articuladas con los municipios, empresas, sindicatos, universidades, escuelas, etcétera. Tendremos que encarar estudios de demanda laboral en muchas comunidades para poder organizar la oferta desde el Estado, pero también será fundamental la capacitación adaptada a los desafíos del mundo moderno”, añadieron.



En ese sentido, ponderaron el trabajo que realizó la Unión Industrial Argentina (UIA) con su “Libro Blanco” con propuestas de política industrial que se publicó el año pasado. Entre los puntos que trata ese libro se encuentra la necesidad de avanzar hacia la simplificación tributaria, algo en lo que coinciden desde el búnker oficialista.



El ministro de Economía visitó este martes la sede de la casa fabril junto a su jefe de asesores, Leonardo Madcur, y el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri. Allí prometió una macro más ordenada para el año que viene e incluso invitó a los industriales a participar como funcionarios en caso de ser elegido presidente.