Dos niños jugaban en la canchita y fueron baleados Jueves, 2 de noviembre de 2023

Uno de los chicos recibió un disparo en la rodilla; mientras que al otro le impactó un proyectil en el abdomen. La balacera fue entre un policía de franco y otros jóvenes. El hecho sucedió pasadas las 2 AM.

Un confuso incidente entre jóvenes y un efectivo policial terminó con dos niños de 12 y 14 años heridos de bala en la madrugada de ayer, dentro del barrio Unión de la capital correntina. Los llamados al 911 alertaron de un conflicto entre barras, en el que hubo piedrazos y disparos de armas de fuego.



Según el funcionario involucrado, el incidente se habría trasladado a la puerta de su vivienda que fue atacada y reaccionó disparando su arma reglamentaria al sentirse amenazado "por varios sujetos" que, según él, estaban armados. Una de las víctimas sufrió un disparo en la pierna y la otra en el abdomen. Tanto un fiscal como la Jefatura del Policía, abrieron investigaciones paralelas por el incidente.



Fue cerca de las 2, cuando el sistema 911 comenzó a recibir llamados de vecinos alertando sobre un incidente de magnitud y una pelea entre varias personas, en la intersección de la calle Madariaga y avenida Cazadores Correntinos, justo al lado de donde está emplazada una canchita de fútbol. Del relato de los vecinos se desprende que al parecer, hubo corridas, piedrazos y hasta disparos de arma de fuego.



Hasta el lugar llegaron móviles policiales que recorrieron la zona y fueron guiados por los propios vecinos, quienes manifestaron que los incidentes terminaron, pero que en las inmediaciones habían corrido varios chicos, algunos heridos por los disparos.



De inmediato se amplió el rastrillaje en la zona hasta que la primera patrulla en llegar al lugar logró dar con los heridos por inmediaciones de las calles Ex Vía y Goya del barrio Unión. Se trató de dos menores, de 12 y 14, años y un adolescente, de 18, que había quedado junto a ellos, aunque al parecer no sufrió lesiones.



El menor de 12 años presentaba una herida de bala en la rodilla de la pierna izquierda con orificio de entrada, indicaron fuentes médicas; mientras que el chico de 14 años, acusaba un balazo en el abdomen, ambos perdían mucha sangre. Por lo cual, los uniformados tomaron la decisión de subirlos a la patrulla y realizar el traslado urgente hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, contaron a este medio fuentes allegadas al caso.



Mientras tanto en el lugar, los efectivos supieron que minutos antes un hombre de apellido Rodríguez, sargento Primero de la policía de Corrientes que se encontraba franco de servicio, había mantenido un incidente con un grupo de jóvenes que, según relató el propio efectivo a sus camaradas, habría atacado a piedrazos su casa.



Rodríguez habría relatado que en su calle se producían desmanes, corridas, gritos. Luego su casa fue atacada a cascotazos. En ese momento salió y escuchó varias detonaciones similares a disparos de arma de fuego, aunque no pudo precisar si iban dirigidas hacia su vivienda.



Se sintió amenazado

Siempre en referencia al relato de Rodríguez, varios jóvenes corrieron hacia él y escuchó que algunos de ellos decían "tírale, tírale a este viejo que es poli, dale hay que matar a estos policías".



Por lo que reaccionó tomando su arma reglamentaria y dio la orden de desistir a quienes lo amenazaban, pero las agresiones a su vivienda continuaban.



En ese momento dijo haber escuchado varios disparos, por lo que tomó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos a fin de intimidar y disuadir cualquier ataque hacia su persona, su casa o su familia que estaba dentro.



A partir de allí para los investigadores todo es muy confuso, ya que no se sabe si los dos episodios tendrían vinculación; aunque por cercanía se sospecha que están ligados. Este y otros detalles ya están en poder del fiscal de Investigación, Pablo Sosa, que abrió un legajo para determinar responsabilidades.



Desde la Jefatura de Policía también habrían abierto una investigación interna, dado que algunos relatos indican que en efecto hubo un incidente entre jóvenes, pero señalarían directamente al policía como el único tirador.



El fiscal de Investigación al tener conocimiento del hecho y ordenó tomar el testimonio inicial del policía involucrado, así como también preservar la escena de los incidentes. Al tiempo que pidió que sea retenida para el peritaje el arma reglamentaria de Rodríguez para comparar con los proyectiles que hirieron a las víctimas.



La Comisaría 19 continúa con las diligencias judiciales al respecto.



El señalado

Fuentes cercanas a la investigación indicaron ayer a diario época, que al menos uno de los menores habría relatado los incidentes ocurridos en la cancha de fútbol, pero después cuando se producía la corrida, "un hombre salió de su casa y les disparó", señalando de este accionar al funcionario policial involucrado en el caso.