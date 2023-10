Estados Unidos se burló de las propuestas de Milei

Martes, 31 de octubre de 2023

El presentador estrella John Oliver en la prime time de la tv norteamericana expresó al comienzo del informe: “El general Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarco capitalismo, una corriente libertaria que busca abolir al Estado".

El presentador mostró imágenes del candidato a presidente libertario, que se presentará en el balotaje del 19 de noviembre junto a Sergio Massa de Unión por la Patria, rompiedo una maqueta del Banco Central y blandiendo una motosierra.



La particular imagen del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, llegó al prime time de la televisión de Estados Unidos, pero como objeto de burla. El responsable fue un conductor estrella de ese país, John Oliver, que tras hablar de las propuestas del libertario junto con imágenes de él vestido del General Anarco-Capitalista AnCap, blandiendo la motosierra en plena campaña post PASO y destruyendo una maqueta y una piñata del Banco Central, concluyó: “Algunas ideas son simplemente malas”.



Oliver se presenta en la pantalla de HBO con su programa Last Week Tonight hace unos cinco años. Allí cubre las noticias de la semana y dedica un informe largo a un tema de importancia periodística, que no necesariamente figura en la agenda de los medios, con mucho sarcasmo y humor.



En su programa de horario central, este fin de semana, Oliver expresó al comienzo del informe: “Milei es un montón. El general Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarco capitalismo, una corriente libertaria que busca abolir al Estado a favor de un mercado libre sin restricciones”.



Para ese tramo, mostró la foto del libertario en su traje de Ancap, personaje que él mismo inventó y lució junto a la electa diputada y cosplayer, Lilia Lemoine, en un evento de aficionados al animé japonés.



“Él [por Milei] hizo campaña a favor de grandes recortes proponiendo recortes al gasto del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También, por un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar, así como hacer estallar el Banco Central. Incluso destruyó una maqueta del Banco Central en uno de sus videos y también en la versión piñata, en un programa de televisión”, dijo Oliver junto con las imágenes del candidato, que se enfrentará con Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre.



“También simbolizó los recortes mostrando una motosierra en público y algunos de sus seguidores fueron a votar [por las elecciones del 22 de octubre] usando una máscara de motosierra, e incluso dieron entrevistas [con la máscara]”, expresó Oliver entre las risas del público del talk show presente en el estudio.



Luego, se pudo ver el testimonio de uno de sus seguidores, el domingo pasado, con la máscara de esa herramienta para cortar madera, quien dijo: “Milei es algo diferente, que no se ha probado todavía”.



Oliver retomó su monólogo y remató: “Ok, no voy a quebrar mi regla número 1 de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas aún no se han probado antes, como no probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía y eso simplemente porque algunas ideas son malas”.