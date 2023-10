Javier Milei acaba de convertirse en "la peor casta" Viernes, 27 de octubre de 2023 Así lo señaló la diputada provincial santafesina y expresa su profunda decepción por la última maniobra electoral de Milei: "Vos dijiste que no eras eso, que venías a terminar con eso", le reclamó y adelantó que votará en blanco.



La diputada provincial santafesina del "Somos Vida" Amalia Granata se distanció este jueves del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien acusó de haberse convertido en "la peor casta", a raíz del acuerdo electoral que el libertario hizo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que -aseguró- la sentir "desencanto, tristeza y espanto".



Granata, que fue reelecta en las últimas elecciones provinciales, había realizado un acercamiento con el líder de LLA en los últimos meses, pero rechaza de plano el acuerdo electoral logrado el miércoles, dijo, y explicó su distanciamiento con la frase: "no vale todo por llegar".



"Entiendo los acuerdos que en la política son válidos, pero no avalo la transa y la conveniencia propia para obtener un cargo, que era lo que veníamos a cambiar con Javier pero actualmente es eso lo que está haciendo él", sostuvo la legisladora.



En esa línea, agregó: "Sabemos lo que es la casta, que se pasa de un partido otro, pero vos dijiste que no eras eso, que venías a terminar con eso y hoy sos peor que eso".



Granata contó en declaraciones a "Radio Dos" de la ciudad de Rosario acerca del acercamiento a LLA.



"Tenía un buen vínculo con Milei, compartí cenas e ideas con él, hablamos de hacer una alianza, yo confiaba en él y ahora me siento totalmente defraudada", dijo la diputada.



Sobre el acuerdo con los dos referentes de Juntos por el Cambio (JxC), señaló que "hablaban de ser distintos y de empezar a cambiar la Argentina de verdad, no esta payasada".



Granata adelantó que votará en blanco en el balotaje previsto para el próximo 19 de noviembre entre Milei y el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.



"¿Qué van a querer salvar la República? Se quieren salvar a ellos, quieren conservar su cargo durante cuatro años", dijo y cuestionó: "¿Macri fue corriendo a juntarse con Milei porque piensa en los chicos que no comen? Fue para transar porque tiene miedo que si gana Massa lo metan preso y acomodar a su gente en un gobierno de Milei".