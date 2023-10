Estafaron en Mocoretá con un falso rapto desde Rosario

Jueves, 19 de octubre de 2023



Dos delincuentes oriundos de la ciudad santafecina de Rosario y con un extenso historial en robos y estafas, fueron detenidos por la Policía de Corrientes, tras una investigación que nació con la estafa sufrida por un hombre de Mocoretá.



El hecho ocurrió alrededor de un mes y medio atrás, en la localidad de Mocoretá, donde unos sujetos con algunos datos concretos sobre su víctima se contactaron de madrugada con un hombre a quien le dijeron que tenían secuestrado a su hijo y que, si no pagaba el rescate, lo iban a asesinar. Con semejante noticia y muy poco tiempo cedido por los presuntos captores para realizar el pago, el padre de la supuesta víctima juntó todos sus ahorros en dólares y pesos y acordaron el pago.



Según se desprende de la investigación, los delincuentes los llamaron un par de veces más y en la última ocasión le ordenaron poner el dinero en una caja de cartón y sacarla a la vereda. Luego debía ingresar a la vivienda sin asomarse a puertas y ventanas.



El hombre siguió al pie de la letra las órdenes de los supuestos secuestradores, aunque un rato después descubrió que habían sido vilmente engañados por los mismos, ya que su hijo estaba en perfecto estado de salud y jamás había sido capturado o retenido por extraños.



De inmediato se dio aviso a la Policía y a la Justicia. Efectivos de la comisaría Primera de Mocoretá, juntamente con elementos de la División Investigación Criminal, con asiento en colonia San Francisco, departamento de Monte Caseros, comenzaron a desandar el camino de los presuntos autores del hecho. Indagaron a testigos y revisaron todas las cámaras de seguridad de los alrededores, hasta que pudieron identificar a uno de los estafadores que llevó las pesquisas hacia la ciudad santafecina de Rosario.



Tras poco más de un mes y con la cooperación de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Rosario, juntamente con exhortos judiciales, se realizaron dos allanamientos por calle Pago de los Arroyos al 6500, donde detuvieron a S. V. Ramírez y el otro por calle Laprida al 6700, U. T. Romero, ambos con frondosos prontuarios y antecedentes por robos y estafas.



El contacto fluido entre las dos jurisdicciones vinculadas a esta investigación permitió que se llegue a un buen resultado en el corto plazo.



Según indicaron fuentes allegadas al caso, los sujetos habrían confesado, no solo este hecho, sino también que viajan por todo el país realizando esta modalidad.



El eficaz trabajo realizado por Investigaciones Criminales permitió dar con los sospechosos de forma rápida y los allanamientos tomaron por sorpresa a los sujetos, quienes no tuvieron posibilidad de escapar. Todas las pruebas con las que cuenta la Policía apuntan a Ramírez y Romero como los únicos implicados en esta estafa.



Durante los cateos en sus viviendas, la Policía pudo recuperar 500 dólares y 20.000 pesos en efectivo, que serían solo una parte del cuantioso botín que se llevaron los delincuentes de Mocoretá.



La impecable investigación logró poner fin al accionar de estos malvivientes que el martes por la tarde ya fueron traídos a la provincia de Corrientes, donde quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición de la Justicia.