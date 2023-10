Prisión de 9 y 7 años de prisión por delito de abuso sexual

Miércoles, 18 de octubre de 2023



Se trata de Santiago Alberto Chávez, Lucas Almeida y Cristian Gerardo Contín, quienes deberán cumplir penas de 9 y 7 años de prisión. Todos estaban en libertad.



El Superior Tribunal de Justicia informó este miércoles que no hizo lugar al Recurso Extraordinario Federal interpuesto por las Defensas de los tres sentenciados por el TOP N°2 el 20 de diciembre del 2021 y los acusados harán cumplimiento efectivo de la condena.



Mediante la Resolución N° 156 el máximo tribunal de la Provincia de Corrientes dio por finalizado el caso. De esta manera no quedan instancias de apelación a la citada sentencia.



El Tribunal Oral Penal N°2 había sentenciado a Cristian Contín a 7 años de Prisión el delito de abuso sexual con acceso carnal.



También fueron penados con 9 años Santiago Chávez y Lucas Almeida por la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personas.



En los alegatos, el fiscal Gustavo Schmitt Breitkreitz dijo que “quedó absolutamente acreditado que no fue una relación sexual consentida. La pericia científica de sangre y orina a la víctima confirmó que se encontraba en un alto grado de intoxicación alcohólica”.



En relación a los condenados, manifestó que “había restos de ADN de los tres acusados en la prenda de vestir de la víctima. Eso es una prueba contundente”.



Tras la sentencia del 2021, los jóvenes no fueron privados de su libertad hasta tanto quedara firme dicha resolución, por lo que continuaron desenvolviéndose en la ciudad.



Por su parte, la víctima que era conocida de los anteriores, tuvo que radicarse en otra ciudad.





EL CASO



El aberrante hecho sucedió en febrero de 2017 en Caá Catí. La violación se produjo en una vivienda donde un grupo de jóvenes participaba de una fiesta privada.



En un momento, uno de los acusados tomó a la joven y la llevó a una habitación y la violaron, según contó la propia víctima a través de las redes sociales.



Luego, unas amigas ayudaron a la joven, quienes al ver que se descompensaba, la llevaron a la vereda. Como no reaccionaba, tuvieron que trasladarla al hospital local, donde los médicos de guardia intentaron reanimarla, pero fue en vano. La derivaron de urgencia al Hospital Llano de Corrientes.



Tiempo después la víctima fue dada de alta y pudo radicar la denuncia. Posteriormentefueron detenidos y alojados en la unidad carcelaria de San Cayetano, Cristian Contín, oficial de la Prefectura Naval y familiar de Nicolás Contín, delantero de Gimnasia y Esgrima de La Plata.



También Lucas Almeida, exjugador de Talleres de Córdoba, y Santiago Chávez. Con el tiempo lograron la libertad y así llegaron a juicio.



El caso tomó mucha notoriedad en los medios provinciales y hasta llegó a la televisión nacional repercutiendo como el “caso de abuso en manada perpetrada contra una joven comparsera en Caá Catí”.