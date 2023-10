Alcoholizado y drogado atacó a piñas a su pareja y golpeó a su suegra Martes, 17 de octubre de 2023

El acusado hace un mes estuvo detenido por robos violentos. Hace cuatro años mató a un hombre de un piedrazo. Hasta anoche las víctimas no realizaron la denuncia.

Un delincuente con antecedentes de violencia, robos, hurtos y hasta un homicidio debió salir corriendo de los pasillos del barrio Primera Junta, luego de atacar a golpes a su pareja y reventarle un bol de vidrio a su suegra en la cabeza. Los hermanos e hijos de las víctimas lo confrontaron y a punta de cuchillo se defendió hasta que llegó la Policía, y antes que los festejos por el Día de la Madre termine en una sangría. El atacante salió hace poco de estar detenido casi un mes por robar un celular, estaba alcoholizado y drogado cuando ocurrieron los incidentes. "Se pone violento cuando se droga", dijo una de sus víctimas.



Ocurrió ayer alrededor de las 19:30 en uno de los pasillos de calle Nuestra Señora de Asunción, justo enfrente de una reconocida fábrica de Pastas, cuando Alexis de 21 años y con frondoso prontuario delictivo y un preocupante historial de violencia, atacó a golpes a su pareja Rosalía de 20 años, quien tenía su bebé de meses en brazos.



"Él cuándo está sano anda bien, es buenito, pero se pierde de inmediato cuando toma droga; se pone violento y sale a robar. Me pegó varias veces en el vientre donde tengo la herida de la cesaría. Ni me acuerdo por qué empezó el problema, pero se puso como loco y comenzó a golpearme mientras tenía el bebé en brazos. Mi mamá salió en mi defensa y él agarró un bol de vidrio y se lo partió en la cabeza", relató la jovencita.



Varios vecinos alertados por los gritos y pedidos de auxilios de Rosalía salieron a ver lo que sucedía, son varias casas, una enfrente de otra, en un extenso pasillo que nace por calle Nuestra Señora de la Asunción e ingresa unos 50 metros hacia adentro en pleno barrio Primera Junta de la capital correntina. Alexis estaba completamente desquiciado. Una vez más fuera de sí.



"Mis hermanos comenzaron a increparlo y todo se tornó muy violento; con mi madre herida y perdiendo sangre por un corte profundo en la cabeza. Al rato cayó la Policía y Alexis salió corriendo hacia la calle. Hubo disparos de balas de goma. Después trasladamos a mi madre hasta un centro de salud para que la atiendan por el corte", comentó la jovencita.



Joven peligroso



Con tan solo 21 años de edad, Alexis Exequiel O. ya tiene un terrible historial que va desde robos y arrebatos callejeros, hasta lesiones con cuchillo y hasta un homicidio. Su víctima fue Cristian Alfonzo en el año 2019 a quien atacó por la espalda con un pedazo de cimiento de concreto, que le arrojó a la cabeza. Alfonso cayó prácticamente herido de muerte. Tras meses hospitalizado, falleció. En aquel entonces, Alexis tenía 17 años y quedó alojado en la sección de Menores de la UP N°6, solo algunos meses.



Hace más de un mes, la Policía realizó un allanamiento en la casa de Alexis, le secuestraron varios elementos, entre ellos un teléfono, que el malviviente había robado con violencia extrema a una mujer. Por ese caso estuvo preso casi un mes, solo para recuperar su libertad y volver a las andadas.



Anoche, Alexis intentó buscar refugio en la casa de sus familiares, pero estos ya no le abren la puerta, hartos de que también los robe y los meta en problema con sus otros vecinos. Tras los incidentes, el maleante se dio a la fuga de la Policía y se escondió en casa de un amigo. Pese a las agresiones hasta anoche no había denuncia de las víctimas.



