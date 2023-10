Apretó ocho veces el botón antipánico mientras corría por su vida Jueves, 12 de octubre de 2023

La mujer de 44 años fue herida por su ex pareja, Miguel Ángel Gómez -prófugo-, ayer por la mañana en plena vía pública de Resistencia. La investigación pasó ahora a manos de la Fiscalía 11, a cargo de Noelia Encinas.

Lorena Beatriz Ledesma, de 44 años, fue emboscada ayer por la mañana en el cruce de las avenidas Bogotá y Hernandarias de Resistencia, por su ex pareja Miguel Ángel Gómez quien la apuñaló en reiteradas ocasiones y luego se dio a la fuga.



Ledesma ya había realizado, previamente, tres denuncias penales en contra de Gómez. La primera llegó el 2 de junio de 2023 a la Fiscalía de Género N4, a cargo de Jorge Cáceres Olivera, quien ordenó archivar la causa. La segunda y tercera fueron hechas ante la Fiscalía N11, dirigida por la fiscal Noelia Encinas. También existen otras tres denuncias por violencia familiar, realizadas ante el Juzgado Familiar N4.



Encinas, al notar el potencial peligro del caso, autorizó otorgarle a Ledesma el botón antipánico. Esta mañana, cuando la mujer vio a su ex pareja parado en plena calle, inmediatamente apretó el botón y comenzó a correr. Durante su huida, lo apretó ocho veces. La Policía del Chaco acudió rápidamente al lugar, pero ya era tarde: Gómez dañó con un cuchillo tipo chuza a Ledesma en la zona del cuello, brazos y abdomen, y luego escapó.



"Ella iba caminando por Bogotá hacia Hernandarias, y lo ve a él parado. Sale a correr como para el costado, y supuestamente en casi calle 3, el tipo le llega y la hinca. Ella se defendió", detalló una fuente cercana a la investigación a este medio.



La mujer fue trasladada al Hospital Perrando, donde los médicos afirmaron que las heridas no eran de gravedad porque eran superficiales. Fuentes judiciales indicaron a Diario Chaco que Ledesma recibió el alta, pero minutos más tarde, mientras dialogaba en el destacamento policial, se descompensó y debió ser operada por un cuadro de neumotórax.



Mientras tanto, la investigación, que cayó inicialmente en manos de la fiscal de turno, Nelia Velázquez, ahora pasó a la órbita de la fiscal Encinas, por ser ésta quien tenía las denuncias previas.



Por otra parte, la Policía del Chaco continúa con la búsqueda de Miguel Ángel Gómez, de 44 años y con quien Ledesma comparte tres hijos, en Vilelas y zonas aledañas. La detención, estiman fuentes, ocurriría en las próximas horas.



