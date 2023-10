Detenido tras incendiar la vivienda de su ex pareja Jueves, 12 de octubre de 2023

El sujeto quedó a disposición de la Justicia. El caso se registró el pasado domingo, cuando el sujeto prendió le prendió fuego a la casa ubicada en el barrio San Martín de Mercedes Corrientes.

La Policía detuvo a un hombre acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja en la localidad correntina de Mercedes, informaron este jueves fuentes de la fuerza.



El fuego solo generó daños materiales y no se registraron víctimas, señaló la Policía.



Tras las tareas de investigación, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en un domicilio, ubicado en el barrio Castello, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 28 años de edad y al secuestro de diferentes elementos, de interés para la causa.



La persona aprehendida y todo lo secuestrado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.