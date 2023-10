La madre denunció violencia de género pero no la tomaron Miércoles, 11 de octubre de 2023 La madre de Lorena Centurión dijo que en agosto se presentó a denunciar un hecho de violencia y que en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia porque la chica ya era mayor de edad. Eso se podría considerar una falla del sistema.

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Lorena Centurión de 20 años, asesinada por su novio, quien luego se efectuó un disparo.



El fiscal de Investigación de Mercedes, Adrián Casarrubia, contó respecto al caso que, "fue un cuadro gravísimo de violencia de género, con dos personas muy jóvenes, con abuso de arma de fuego y de estupefacientes".



A su vez, el doctor Casarrubia, manifestó que "Lorena tenía traumatismo cerebral severo, en la cabeza, sobre todo, se presume que el agresor le dio golpes de puño". "La asesinaron a golpes, y muere en un estado de total indefensión".



Asimismo, el fiscal de investigación, comentó: "los familiares me decían que se desvivía por el novio, ella estaba muy enamorada, tenían una relación tóxica y no era la primera vez quela golpeaba". "no había ninguna denuncia previa". Y señaló en declaraciones que, "la mamá me dijo que en agosto se presentó a denunciar un hecho de violencia y que en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia porque la chica ya era mayor de edad, esa fue una falla del sistema".