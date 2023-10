Donaron los órganos del femicida de Centurión

Martes, 10 de octubre de 2023



Nicolás Niz 22, el joven que el domingo por la mañana asesinó a golpes a su pareja Lorena Centurión de 21 años, fue declarado muerto ayer por la mañana luego de agonizar por casi 24 horas, luego de pegarse un tiro en la cabeza, al ver lo que hizo.



Había sido declarado con muerte cerebral un par de horas antes, pero los médicos decidieron mantener su cuerpo con asistencia mecánica, debido a que el joven eran donante de órganos, por lo que con el consentimiento de la familia se avanzó con la ablación multiorgánica.



Si bien el caso de femicidio estaría casi cerrado con su muerte, la causa tiene otra arista que aún el fiscal Adrián Casarrubia no dejará pasar por alto. Niz tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, muchas otras causas graves de cuando era menor de edad y también por vender y consumir estupefaciente, pero el jefe de la UFI de Mercedes se concentra en el revólver calibre 22 mm, que usó para amenazar a su pareja antes de matarla y con la que se terminó quitando la vida, ya que hasta el momento no está claro de dónde la sacó y si fue utilizada en otros delitos.



También indagará por la actitud de la madre del muchacho, quien al parecer se encontraba en la casa cuando ocurrió el femicidio y no habría intervenido para evitarlo. "La causa está todavía lejos de cerrarse, hay muchos puntos por aclarar", dijo a época el fiscal Casarrubia.



En el marco de esta causa, ayer surgieron dichos por parte de allegados a la familia de Lorena Centurión quienes afirman que la madre de la joven habría intentado denunciar los hechos de violencia que venía padeciendo por parte de Niz, pero que desde la Policía se negaron a tomar aquellas denuncia. Esto hubiera permitido al menos, que Lorena pudiera tener un botón de pánico en caso de necesitarlo.



Fue el propio fiscal quien confirmó que no existen denuncias previas al hecho por una situación de violencia de género. Con la muerte del único imputado y autor material del femicidio, esta causa podría cerrarse en el corto plazo.



"No tienen relación"

El domingo por la tarde y mientras la ciudad de Mercedes no se recuperaba del horror del femicidio de Lorena, comenzó a circular la noticia del suicidio de un joven en el barrio Pompeya. El muchacho, de 21 años y de apellido Argüello, sería muy amigo de Nicolás Niz y de Lorena, por lo que inicialmente allegados a la víctima de femicidio elucubraron algún tipo de hipótesis que impactó a la justicia.



Fue el propio Fiscal quien se encargó de desmentirlas. "Acá este caso de suicidio no tiene relación con el femicidio. E real que se conocían, pero al parecer Argüello, también tenía problemas con su pareja y terminó quitándose la vida. De hecho fue su mujer quien reportó el hallazgo del joven sin vida dentro de la casa, tirado en el piso y con una soga atada al cuello", en principio hubo dudas sobre su muerte, pero la autopsia terminó por confirmar suicidio. Tres lamentables muertes jóvenes, todos conocidos entre sí.