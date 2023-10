Un Policía ebrio provocó un grave accidente

Cerca de las 10:30 del sábado, en la intersección de las Rutas Provincial N°5 y Nacional N° 118 un vehículo Fiat Palio, proveniente de Caá Catí, pretendió girar indebidamente en "U" sin percatarse de la cercanía del camión con semirremolque.



Un efectivo de la Policía de Corrientes, al mando de un automóvil y en estado de ebriedad, provocó un terrible siniestro vial con gravísimas consecuencias para los vehículos involucrados; aunque de milagro no se registraron heridos graves y no terminó en tragedia. Fue cerca de las 10:30 del sábado, en la intersección de las Rutas Provincial N°5 y Nacional N° 118 cuando un vehículo Fiat Palio, proveniente de Caá Catí, pretendió girar indebidamente en "U" sin percatarse de la cercanía del camión con semirremolque, que trasladaba varias toneladas de solución antibacterial para agua.



Fuentes oficiales comentaron que en el lugar existe una garita policial para control vehicular y uno de los efectivos, al ver la maniobra le hizo señas al auto para que se detuviera, pero el conductor no lo advirtió, hasta que el camión lo impactó. Fuera de control, el pesado transporte salió disparado hacia uno de los laterales y por poco embistió al policía apostado en la ruta.



De milagro no sucedió una tragedia, por culpa de un funcionario, de apellido Rodríguez, que como si fuera poco está suspendido por graves denuncias de violencia de género, confirmaron las fuentes consultadas. Efectivos de la comisaría local y Bomberos Voluntarios de San Miguel asistieron en el rescate de los protagonistas.