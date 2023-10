Un grupo de egresados de Libres sigue internado

Miércoles, 4 de octubre de 2023



El contingente de egresados que viajaba en el colectivo que volcó anoche en la ruta nacional 14, a la altura de la localidad entrerriana de San José, continúa en el lugar, a la espera del regreso a Paso de los Libres.



Hay dos adolescentes que permanecen en el hospital de la ciudad de Colón con politraumatismo y están fuera de peligro. También permanece internado el acompañante del chofer con politraumatismo, pero está fuera de peligro. El resto de los egresados que presentaban lesiones leves fueron alojados en un primer momento en el cuartel de bomberos de San José y otro grupo en un hospedaje.



Por el momento, la empresa organizadora no dio detalles sobre cómo continuaría el viaje de regreso hasta la ciudad correntina.



"Cuando supimos nos levantamos, agarramos las llave del auto y con lo puesto nos fuimos a Entre Ríos. En la ruta había una lluvia que no cesaba pero llegamos, esto fue una desgracia con suerte mi hijo está súper bien, más que unos rasguños, nada de qué preocuparse", dijo Ricardo Ojeda, padre de uno de los egresados.



"Al volcar el colectivo los vidrios provocaron cortaduras en los chicos, en los brazos y hombres, el papá que fue con ellos también sufrió un par de cortes pero nada para alarmarse, por suerte ningún quebrado ni nada grave", contó el hombre a radio Sudamericana.



En cuanto a los motivos que habrían provocado el accidente Ojeda dijo: "Por lo que hablé con los chicos los que estaban en la habitación de mi hijo, el colectivo se había parado tres o cuatro veces, se apagaba el micro".



"La mayoría de los chicos están contenidos por sus padres, no se imaginan las horas de tensión que pasamos, fue una desgracia pero con la alegría enorme de que mi hijo está bien", afirmó.