Condenaron a un chofer ebrio que mató a dos personas

Miércoles, 4 de octubre de 2023



El tribunal de Goya lo sentenció a cuatro años de cárcel. Meses antes ofreció 150.000 pesos y realizar trabajos comunitarios para evitar llegar a juicio penal. En el accidente de tránsito murieron dos personas que estaban en zona de banquina de la R



Adán R. Vcaszuvwskci fue condenado por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio provocado por la conducción imprudente de vehículo con motor agravado por la pluralidad de víctimas fatales.



La tragedia vial sucedió en enero de 2021 sobre Ruta Nacional N°12, cerca del acceso sur de Goya. Allí murieron dos personas, quienes aguardaban en la banquina.



Conformes

Desde la querella, Federico Sandoval, tras conocer el fallo condenatorio, dialogó con radio TN Goya.



Expresó que la familia de las dos víctimas fatales quedaron conformes con la pena impuesta, ya que "en muchas situaciones similares las condenas son de ejecución condicional o no llegan a juicio".



Además el letrado explicó que pidieron lo máximo de la escala penal y lo consiguieron.



Tras conocerse la condena por el delito de "homicidio provocado por la conducción imprudente de vehículo con motor agravado por la pluralidad de víctimas fatales" se le informó a Vcaszuvwskci que queda inhabilitado por ocho años para manejar cualquier vehículo automotor.



Intento fallido

Vale recordar que en marzo pasado el ahora condenado intentó ser beneficiado por una probation, pero el fiscal de cámara, Guillermo Barry, se opuso como así también la parte querellante.



En tanto el tribunal manifestó que, teniendo en cuenta la opinión desfavorable del fiscal, fundada en cuestiones de conveniencia de llevar a cabo la audiencia de debate atento a la gravedad del hecho investigado, entendió que no debió hacerse lugar a la solicitud de la suspensión de juicio a prueba solicitada por Vcaszuvwskci , con el patrocinio del letrado Hernán Millán, por improcedente.



En la oportunidad, se informó que lo que pretendía el acusado era proporcionar 150.000 pesos a los familiares que perdieron a su ser querido y realizar trabajos comunitarios.



Todo para evitar estar sentado en el banquillo de los acusados en el juicio, beneficio que no lo logró.



El día de la tragedia

El 18 de enero de 2021, Vcaszuvwskci conducía una camioneta Ford Ecosport en dirección norte-sur sobre el carril oeste de la Ruta Nacional 12.



En un momento dado perdió el control del rodado e impactó con el sector frontal de su vehículo contra la parte posterior del automóvil Chevrolet Prisma que se encontraba estacionado en la banquina. Allí había cuatro personas.



A dos de ellas le ocasionó la muerte en forma casi instantánea.



Vcaszuvwskci resultó ileso del choque. Presentaba evidente estado de ebriedad o ingesta de algún estupefaciente.



Tras el examen respectivo, se informó que el conductor registró una ingesta de alcohol en sangre de 0,83.



A juicio llegó en libertad a pesar de los pedidos de prisión de la querella.