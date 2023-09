Guille Barrios: “Fui abusado por un pariente cercano” Martes, 19 de septiembre de 2023 El periodista contó que cuando era un niño alguien de su familia se aprovechó de él y que eso le dejó secuelas de por vida.



Y siguió: “Muchos lo saben ya. Y no lo cuento para victimizarme ni para que piensen que me pasaron todas, aunque me pasaron todas y tuve una vida jodida...La cuestión es que abusaron de mi cuando era chico. Y esto es para las víctimas de hoy, que están del otro lado. Para los padres, tutores, tíos...Cuando a mí me abusan, me abusa un hombre, familiar, heterosexual y que no se drogaba”.







De esta manera, Barrios intentó echar por tierra con ciertas estigmatizaciones relacionadas a los abusadores. “Quiero que quede claro que la adicción, si bien es malísima, no tiene nada que ver con la perversión. Ni con la elección sexual, porque a veces se confunden estos abusos con eso: no es una elección sexual, es una perversión. Que nada tiene que ver con la adicción. Esta gente es enferma. Y viola todo. Te viola de pies a cabeza y te deja una marca de por vida”, señaló quien también se desempeña como panelista y productor periodístico de Gossip, en Net Tv



Y agregó: “Hay mamás que están al lado de sus hijos y hacen lo que pueden y hay otras que no. Por eso, lo que pido es que estén atentos en los colegios y en las casas, porque los chicos de alguna manera hablan. No fue mi caso, porque no pude. Pero los chicos hablan. Y, si bien no somos los mismos, porque nunca vamos a ser los mismos, podemos de alguna forma ser felices, que es un estado que se siente de a ratos”.



Finalmente, Barrios concluyó: “Esto no lo cuento con ningún interés aparte. Simplemente, para que del otro lado me escuchen. Porque sigue existiendo esto, estas mierdas siguen existiendo. Estos tipos son enfermos. Todo abusador, es un hijo de la mierda. Y merece perpetua. Con los chicos no, nunca, en ninguna situación. Así que estén atentos en casa, en los colegios. Si tienen un compañerito o la madre de un compañerito te cuenta algo, accionen. O, por lo menos, pregunten. Porque no se pueden quedar solos. Ya bastante solos estamos en ese abuso permanente”.



Cabe recordar que, hace poco más de un mes, el periodista había sido noticia tras superar un cuadro crítico por el que estuvo internado en el Sanatorio Finochietto. “Tuve una neumonía bilateral. Perdón, pero es un tema muy frágil... El 15 de julio sufrí tres infartos. Estuve muerto prácticamente, la pasé muy mal. Por eso recalco el tema de la salud. Una internación tan complicada como fue en mi caso, después de haber estado del otro lado, porque realmente estuve del otro lado, es como que te cambia todas las prioridades. Ves la vida de otra manera”, resaltó.







Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.





