Actores se unen por Luna y otras víctimas de mala praxis

Miércoles, 13 de septiembre de 2023

La Asociación Argentina de Actores y Actrices organiza un encuentro en su sede, a casi dos semanas de la muerte de la modelo



El jueves 31 de agosto, Silvina Luna murió a los 43 años en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el 13 de junio. La modelo sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011 y aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio.



A más de 11 días de su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices convoca a un encuentro para pedir Justicia por la actriz. A través de las redes sociales, realizaron el anuncio del acto que se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre a las 13:00 en la sala Olga Berg, ubicada en Alsina 1762, en la Ciudad de Buenos Aires.



“Invitamos a la comunidad y a los medios de comunicación al encuentro a realizarse este miércoles a las 13 horas en la sala Olga Berg de la Asociación Argentina de Actores y Actrices (A. Alsina 1762, CABA) para pedir Justicia para Silvina Luna y para todas y todos quienes padecieron y aun padecen el daño causado por una medicina inescrupulosa y una Justicia que parece dormida”, asegura el comunicado.



Además, señalan que participarán familiares y seres queridos de Silvina, el abogado Fernando Burlando, así como integrantes del ámbito artístico y víctimas. “Se ha elegido la sede de esta histórica entidad porque, en gran medida, son las y los integrantes de la comunidad artística en sus diversas expresiones en quienes se visibiliza esta situación de público dominio que afecta a una parte de nuestra sociedad”, dice el anuncio.



Por último, la Asociación explica: “Queremos escucharnos, queremos contenernos, necesitamos vernos y contarnos lo que nos pasó y nos pasa. Necesitamos este encuentro para avanzar hacia un contundente reclamo que despierte a la Justicia”.



El miércoles pasado, se había realizado el último adiós de la actriz en el cementerio de la Chacarita, donde sus restos descansan en el Panteón de Actores. Por la tarde, se llevó a cabo una marcha para pedir Justicia por Luna y otras víctimas de mala praxis en frente a la puerta de la casa del doctor Aníbal Lotocki, ubicada en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires.



Asistieron muchos famosos, como Pamela Sosa e Iliana Calabró, quien aseguró: “Yo solo quiero que se haga Justicia, sé de todos los casos que no se visibilizan porque me sumaron a un grupo de chat. Si hay tantos damnificados que lleguemos a la causa, nada más que eso”.



“Yo dejé de participar en el grupo de chat porque era muy doloroso, en algún momento abría los mensajes y eran muy duros”, expresó profundamente conmovida. “La muerte de Silvina me dio mucha impotencia y por eso estoy acá. Con Silvina me pasó algo muy particular porque mi papá tuvo que transitar un proceso de diálisis y yo sabía lo que ella estaba atravesando, por eso no me pude contactar con ella”, contó emocionada.



En medio de carteles que decían “Lotocki asesino”, “Nos están matando”, “Justicia por Silvina y todas las víctimas” la calle se llenó de gente quien, de manera respetuosa se acercó para pedir que se haga Justicia. En su gran mayoría había mujeres, pero también hombres que manifestaron su dolor y su indignación ante la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ocurridas en el término de las últimas dos semanas.



En tanto, Stefi Xipolitakis también participó de la marcha. La vedette también fue operada por el médico Lotocki y está muy preocupada por su salud. “Ojalá se pueda lograr la ley Silvina Luna, se lo merece ella”, dijo apenas comenzó a hablar. También, cuando algunas personas se pusieron a insultar al médico, Xipolitakis pidió calma. “Es pacífico, chicos”, recordó y continuó: “Yo nunca supe lo que me puso Lotocki hasta que la escuché a Sil en la televisión y dije ‘este es el que me operó a mí’”.