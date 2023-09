El pase de factura de Gandini: "Devolveme a mi Gonzalo"

Lunes, 11 de septiembre de 2023

La actriz se sorprendió por el comentario que su pareja hizo en redes sociales y, en tono de humor, le exigió un cambio urgente.



Brenda Gandini y Gonzalo Heredia son una de las parejas más sólidas del ambiente y también, de las pocas que mantienen un bajo perfil. Es raro verlos en una nota conjunta o hablando de cuestiones personales en las revistas, pero de vez en cuando comparten en sus redes un poquito de la vida personal, conscientes de que eso puede interesarle también a su público.



Este fin de semana, Brenda le dio una nota a Catalina Dugli en 'Agarrate Catalina', en la que se refirió al esfuerzo que hizo su pareja para crear "Cómo provocar un incendio", su primera obra, en lo mucho que lo vio esforzarse en el proceso y también, en la pasión que le puso a esa tarea. En las redes, levantaron esas declaraciones y el propio Heredia admitió: "Es hermoso todo lo que me soportaste y me soportás".



Las palabras románticas en público de su pareja sorprendieron a la actriz y motivaron una chicana muy divertida. "¿Un tweet de amor? Devuélvanme a mi Gonzalo", dijo con picardía.



La historia de amor de Brenda y Gonzalo fue súper intensa. Se conocieron trabajando en 'Malparida' y empezaron a salir 'sin ataduras' hasta que a los dos meses, ella se enteró que estaba embarazada. "Obvio que me asusté porque íbamos a tener un hijo y recién nos conocíamos, pero después de esa experiencia entendí que no hay una fórmula para el amor; todo depende de la personalidad de los miembros de la pareja", le confesó a Dlugi.