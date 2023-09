Liberaron a LGante: "Estar preso no está bueno" Sábado, 9 de septiembre de 2023 El cantante fue beneficiado con el cese de su prisión preventiva en el marco de la causa en la que está imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez.





El juez de Garantías Gabriel Castro determinó el cese de la prisión preventiva y la libertad inmediata del cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, detenido en la DDI de Quilmes desde hacía tres meses en el marco de la causa en la que está imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez.



L-Gante cuenta su experiencia en prisión en una carta conmovedora

La justicia ordenó este viernes por la noche la liberación del artista, que se encontraba alojado en la Delegación Departamental de Quilmes desde el 6 de junio pasado. Al salir de la dependencia policial, el artista manifestó en breves declaraciones a la prensa que "estar preso no está bueno, pero estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera". "Este tiempo que estuve acá lo aproveché para endurecerme mentalmente y cuidarme un poco más de las cosas", expresó.



Voceros judiciales informaron que el juez Castro resolvió la medida ante un pedido de cambio de calificación legal y de excarcelación presentado por Diego Storto, abogado defensor de L-Gante.



El magistrado tuvo en cuenta las contradicciones de un testigo y un nuevo testimonio en la causa, que suponen "una versión completamente distinta a la valorada al momento de la prisión preventiva y sostenida por el Ministerio Público Fiscal", según se desprende de la resolución de 21 páginas.



De acuerdo a lo argumentado por el juez, "con base en esta reevaluación del mérito de la prueba realizado por el suscripto, entiendo que corresponde disponer el cese de la detención del aquí imputado Valenzuela ordenando su inmediata libertad en este proceso, por así garantizarse los principios de 'in dubio pro reo' y la regla general de que el imputado transite el proceso en libertad durante la sustanciación del mismo, y hasta tanto exista una condena en su contra; máxime, cuando las dudas advertidas tornan, a mi entender, que el actual encierro preventivo deviene injusto e irrazonable".



¿Por qué detuvieron a L-Gante?

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Darío Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.