Jimmy Fallon se disculpó por crear un ambiente laboral tóxico Viernes, 8 de septiembre de 2023 Empleados actuales y antiguos describieron un espacio de trabajo difícil en “The Tonight Show” que, en algunos casos, fue perjudicial para su salud mental. “Es vergonzoso y me siento muy mal”, dijo el presentador estadounidense

El presentador estadounidense Jimmy Fallon se disculpó con sus compañeros por las acusaciones publicadas el jueves en un artículo de Rolling Stone sobre un supuesto ambiente de trabajo difícil en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, según CNN.



Durante una conversación por Zoom con el personal de “The Tonight Show” tras la publicación de la noticia, Fallon aseguró que no tenía intención de “crear ese tipo de ambiente para el espectáculo”, según Rolling Stone.

“Es vergonzoso y me siento muy mal”, dijeron los empleados sobre lo que les habría dicho Fallon, de acuerdo a la revista estadounidense dedicada a la música y la cultura popular.



“Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”, cita el artículo a Fallon, según CNN.



“Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo. Debería ser el mejor programa”, señaló Fallon.