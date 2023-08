Continúa la alerta amarilla por posibles incendios

Jueves, 24 de agosto de 2023

Actualmente la situación se encuentra controlada.

A pesar de que Corrientes sigue con alerta amarilla por posibles incendios,la situación se encuentra bajo control gracias al rápido accionar del Comando Operativo de Emergencia.



"Por ahora muy tranquilo, si bien se detectan focos de calor todos los días, no revisten de gravedad los incendios", comentó Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil.



Con respecto a la situación, aseguró que "si bien mejoró algo con la última lluvia, todavía sigue complejo el panorama de la sequía".



"No se esperan lluvias significativas en los próximos 10 días", agregó.



Existen incendios en el territorio, pero "no son descontrolados, la mayoría son detectados y combatidos rápido", por ello "no toman dimensión", explicó.