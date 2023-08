Más de 2 mil docentes formados en Educación Vial

Sábado, 19 de agosto de 2023



La educación es el pilar básico para mejorar y revertir los datos estadísticos sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales, es por ello que desde la cartera educativa provincial se promueven acciones para prevenir conductas inadecuadas.

Más de 2 mil docentes participaron este miércoles de la primera jornada de Formación en Educación Vial, organizada por el Ministerio de Educación a través de la Coordinación de Educación y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En este marco, el nombre de la jornada fue "La Motocicleta y la Bicicleta como actores primordiales de la siniestralidad vial".



La educación es el pilar básico para mejorar y revertir los datos estadísticos sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales, es por ello que desde la cartera educativa provincial se promueven acciones que apuntan a prevenir conductas inadecuadas por parte de los conductores, peatones y demás actores de la vía pública. El acto de apertura fue encabezado por el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, quien luego de transmitir los saludos de la ministra Práxedes López (que por cuestiones de agenda en el interior provincial, no pudo estar presente), marcó: "Esta jornada forma parte del trabajo que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Provincia” y dirigiéndose a los docentes, les agradeció "por preocuparse, por formarse en un tema tan sensible y convertirse en agentes multiplicadores junto con los alumnos".



Además, consideró que hay que seguir trabajando porque todo lo que se haga parece que no alcanza, "lamentablemente las estadísticas de los fines de semana indican que hay que seguir trabajando fuerte".



A su turno, el coordinador de Educación y Seguridad Vial de la mencionada cartera, Daniel Umbert, explicó que este Ministerio trabaja la educación vial como un contenido transversal basado en valores como lo es el respeto por la vida. "Las estadísticas dicen que posiblemente al final de 2023, por siniestralidad vial en el país mueran entre 6 mil y 7 mil personas", estimó, en tanto resaltó que a esta cifra hay que sumar a las personas que sufren secuelas luego de un siniestro vial.



Vale señalar que la actividad contó además con la presencia de director del Centro de Formación de la ANSV, Sebastián Kelman, quien comentó que "venimos planificando esta actividad hace mucho, es parte del Plan Federal de Educación porque la siniestralidad se cobra muchas vidas en todo el país, principalmente entre los jóvenes" y agregó que el objetivo del encuentro de este miércoles fue hablar de educación vial, porque el 90% de los siniestros tienen que ver con errores humanos.