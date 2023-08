"EN ESPAÑA SE PUEDE VIVIR MUY BIEN, HAY MUCHA SEGURIDAD Y EL SUELDO ALCANZA"

Jueves, 10 de agosto de 2023

-Argentinos por el mundo, desde Vigo, España-

Leandro Kalinski y Sofia Braidot, una pareja de argentinos que decidieron emprender una nueva vida en España, se comunicaron con Cadena de Radios desde Vigo, España, para compartir los desafíos y experiencias que conlleva migrar a otro país. Desde la otra punta del mundo, Leandro detalló cómo fue tomar la decisión de mudarse y los cambios que han experimentado desde entonces.



"La idea de venir a España fue una decisión conjunta entre mi esposa y yo. Somos de Buenos Aires y Reconquista, respectivamente. El año pasado pudimos finalmente concretar nuestro plan y llevamos casi un año viviendo acá", relató Leandro.



Sin embargo, su llegada fue un tanto compleja debido al contexto bélico que sufre el continente Europeo. Leandro mencionó que el conflicto entre Ucrania y Rusia, sumado a la inflación y la situación laboral de España, fueron desafíos importantes en su experiencia. "La inflación en España no es igual a la de Argentina, pero también es un problema. Acá se habla mucho de eso, además del trabajo", explicó.



En cuanto a la adaptación laboral, Leandro compartió su experiencia contando que "Ambos tenemos formación en Argentina, pero acá no siempre es valorada. Encontré trabajo en el área del turismo rápidamente,y ahora trabajo online. La situación es diferente en Portugal, donde la precariedad laboral es mayor, aunque no tan evidente como en Argentina".



Leandro también destacó diferencias culturales y de calidad de vida entre Portugal y España, porque vivieron en ese país medio año y contó que "En cuanto a la gastronomía, en Portugal se nota que la calidad es un poco menor. En España, la calidad es mucho mejor".



Respecto de su esposa contó que trabaja en limpieza de hoteles y que la calidad de vida y el sueldo de ambos, les alcanza para vivir bien. En España tienen acceso a la salud pública y la seguridad para los ciudadanos es muy buena.



A pesar de la adaptación exitosa, Leandro reconoció que extrañan a su familia y amigos en Argentina, lo cual es uno de los aspectos más difíciles de la partida. También, mencionó su interés en la situación política de su país de origen: "Seguimos de cerca lo que sucede en Argentina. Acá es más complicado votar y no podremos hacerlo esta vez. Y en Argentina, si pudiéramos, votaríamos por Milei" expresó.







R:Ivroud Lucas.- Clara González.-