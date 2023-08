IOSCOR se niega a costear el hotel de una niña trasplantada Miércoles, 9 de agosto de 2023 Se trata de una bellavistense de 12 años que necesita tratarse en el Hospital Garrahan para que su estado de salud no se deteriore.

Luz Ariana Repeto tiene 12 años y necesita con urgencia seguir un tratamiento especial, luego de un trasplante de riñón en el Hospital Garrahan. Según denunció mediáticamente su madre, Ermelinda Aguirre, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCOR) se niega a brindarle un alojamiento en Buenos Aires.



Ermelinda Aguirre expuso dificultades de acceso a servicios de la obra social. Situación que perjudica la mejora de salud de su pequeña.



La mujer comentó que el próximo 13 de agosto debería viajar a CABA para iniciar una serie de estudios que incluyen análisis de laboratorio y de sangre. Sin embargo no podrá concretalos debido a que la prestadora, administrada por el Gobierno de la Provincia, se niega a cubrir los gastos de alojamiento.



"La obra social se justifica con una flagrante mentira. Asegura que no puede hacerse cargo debido a que tuve discusiones en mis últimas visitas con personal del hotel. Y a esto le suma que, según ellos, solicite una heladera en mi habitación cuando fuimos alojada anteriormente", contó. Luz, que vive en Bella Vista, se sometió a un trasplante de riñón el 15 de agosto de 2017 y desde ese entonces debe viajar periódicamente a la capital del país para garantizar el buen estado de su salud.



Ermelinda aseguró que tramita un amparo judicial en la Justicia correntina, pero duda que pueda tener resolución antes del domingo. " En julio ya perdí un turno debido a que se me fue negado el alojamiento. Este tipo de demoras le trajo diversos inconvenientes en sus piernas porque debía retirarse una prótesis", comentó su drama la mamá de Luz.



La madre también dio fe de que se comunicó con los tres hoteles y le dijeron que tienen lugar en sus habitaciones para recibirlas. "El problema es de IOSCOR, ya que se niega", resaltó. Y acotó que el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes Corrientes es el único que atiende el caso y gracias a la institución tienen sus pasajes en avión. "Luz solo puede viajar en avión ya que no puede desplazarse hasta el baño sola. A la vez es necesario tener un frigobar en la habitación para la insulina", agregó al final.