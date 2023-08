"SOMOS UNA FAMILIA TRABAJADORA DESDE SIEMPRE", DIJO FERNANDEZ

Martes, 8 de agosto de 2023

Leonardo Fernández, propietario de la florería que sufrió un devastador incendio en la madrugada de ayer por la calle La Rioja, habló con Cadena de Radios tras la pérdida que afectó más de tres décadas de trabajo.

"La noche estuvo difícil. Dormí menos de lo que suelo hacerlo. Mi cabeza no dejaba de funcionar pensando en qué sería de nosotros al día siguiente", comenzó contando Fernández.



A pesar de la destrucción que dejó el incendio, Fernández destacó el apoyo de la comunidad y de familiares que se unieron para limpiar los escombros. "También se comunicó conmigo un arquitecto amigo y ya empezó a gestionar para empezar lo antes posible. Tenemos la suerte de que el fuego no destruyó la estructura del local", comentó.



El dueño de la florería lamentó la pérdida de capital y recursos. "Todo lo que había en el local en cuanto a capital, se quemó todo", dijo. En cuanto a las posibles ayudas estatales, Fernández manifestó que no tenía información al respecto. "En cuanto al estado, no sabría decir si tiene alguna manera de ayudar o no", dijo.



Sobre el seguro contra incendios, Fernández compartió su situación mencionando que "Nosotros no contamos con seguro contra incendios. Esto porque uno nunca se espera que suceda algo así. El seguro es opcional, lo único que te exigen son los elementos de higiene y etc.", explicó.



Fernández también describió las posibles causas del incendio y contó que "Aparentemente, al ser una estructura vieja, no cuenta con la instalación eléctrica embutida y parece que hubo una filtración de agua que causó un corto y, por ende, la explosión", detalló.



Sobre los planes de recuperación, Fernández expresó su deseo de volver a abrir las puertas de su florería lo antes posible. "No tenemos definido un tiempo para poder recuperar todo. Entonces vamos a tratar de que sea el menor tiempo posible para volver a abrir nuestras puertas. Yo calculo un mes, para volver a abrir", estimó.



La florería, que fue una tradición familiar durante más de tres décadas, es un emprendimiento fue transmitido de generación en generación. "Somos una familia trabajadora en la cual la florería se fue heredando. Agarró a mi tía primero, después a mi papá y así", concluyó Fernández, con la esperanza de reconstruir lo que se perdió en el incendio.







R:Clara Gonzàlez.- Ivroud Lucas.-