MURIÓ EL PAPÁ DE CECILIA STRZYZOWSKI EN EL MISMO DÍA DEL CUMPLEAÑOS DE LA JOVEN

Viernes, 4 de agosto de 2023

Este jueves se confirmó la triste noticia. El padre de la joven chaqueña desaparecida desde principios del mes de junio había sido internado de urgencia en las últimas horas en un sanatorio del centro de Resistencia.

En un primer momento, desde la entidad informaron que poseía un "pronóstico reversado". Cabe resaltar que Miguel había asegurado en una entrevista brindada semanas atrás que tenía tres stents y trataba de "no angustiarse por las noticias que veía en los medios de comunicación".



La única vez que se vio a Miguel en los medios fue el pasado 26 de junio, fue allí donde afirmó:"No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón. Es fundamental que los culpables paguen por lo que le hayan hecho a Cecilia".



"Sinceramente, no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen", aseguró Miguel en declaraciones a LN+, al referirse a los tres integrantes de la familia Sena y a otros cuatro imputados por el crimen de la joven de 28 años.