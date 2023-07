CIRO TIENE QUE VIAJAR AL GARRAHAM EL 31 Y LA OBRA SOCIAL NO DA PASAJES Viernes, 28 de julio de 2023 Cinthya es la madre de un niño del interior de Corrientes que necesita viajar a Buenos Aires al Garrahan pero la obra social les demora los pasajes aéreos. Adrian,padre de Ciro ,dijo que "el señor Interventor del IOSCOR está perpetuado y no debería estar en ese lugar porque no tiene nada de empatía por ningún ser humano,nosotros somos los que aportamos y como no tenemos otra opción ellos dan las prestaciones como quieren".



Cinthya dijo que " juegan con la integridad psicológica de su hijo Ciro que en 2019 se operó de corazón en el Garraham, y ahora el 31 de Julio tiene turno pero sin los pasajes se hace imposible".