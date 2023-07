Frenó en la ruta, vio algo extraño y cambió su vida Jueves, 27 de julio de 2023 Mauro Benjamín Oviedo se volvió viral en TikTok por hablar sobre un cachorro que fue abandonado en Córdoba. Las temperaturas no superaban los 10 grados y el hombre sin dudar lo rescató. Mauro Benjamín Oviedo jamás imaginó que un viaje por la ruta podría cambiarle la vida. Pero no a solo a él, sino a alguien más. Esta es una historia de empatía y amor. Una historia que empezó de la peor manera y que terminó como una suerte para todos.





Todo empezó en la localidad cordobesa de Ordóñez, donde un cachorro fue abandonado en plena ruta y con temperaturas que no superaban los 10 grados. Si bien las condiciones en las que se encontraba parecían propiciarle un triste final, su vida tomó un giro radical cuando un hombre lo encontró y, sin dudarlo, lo rescató.



A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, Mauro dio a conocer la situación que vivió mientras viajaba por la ruta. “Encontramos a un perro recién nacido tirado en la ruta. ¿Por qué existe gente así!?“, se preguntó en la descripción. Las imágenes del conmovedor encuentro tomaron tal repercusión que fueron miles los comentarios que realizaron los usuarios, quienes le preguntaron sobre el estado de salud del cachorro. En este sentido, y como una manera de darles tranquilidad, publicó otros clips en los que afirmó que decidió adoptarlo.



Con un nuevo integrante en su familia, el protagonista de esta historia aportó más detalles del hecho. “Fue todo muy raro lo del encuentro, ya que parecía que tenía que darse así. En la zona en la que viajaba, que va desde Inriville a Marcos Juárez, hay mucha fauna. Por ese motivo, uno presta atención en las banquinas. De curiosos hemos cruzado pumas y otros animales que no son cotidianos de ver”, introdujo.



Sobre el instante en el que se percató de que había algo extraño en el suelo, recordó: “Íbamos viajando y en la banquina vi un bulto negro, pero continué camino. A la vuelta frené para ver de qué animal se trataba y siempre pensé que estaba muerto. Primero me di cuenta de que no estaba en el mismo lugar que lo habíamos visto a la ida, estaba a poco más de un metro y se veía por el contraste con el pasto. Cuando me arrimé vi que era un cachorro. Me quedé impactado en ese sentido, encima es una ruta donde hay zorros, pumas, chimangos… Parecía rarísimo porque no había una casa o un campo”.



Por otro lado, hizo hincapié en las deplorables condiciones en las que estaba el animal: “En el video que compartí se ve cómo tenía los ojos cerrados, de recién nacido. Estaba con un principio de hipotermia, además de que estaba deshidratado. Luego de rescatarlo lo llevamos a la veterinaria y lo internaron. Poco después terminé de trabajar en otro lugar y viajé a donde lo dejé. Me dijeron que estaba mejor y me lo traje a casa con unos medicamentos. Por suerte se recuperó y está más que bien, ya abrió los ojos; el veterinario dijo que tiene entre 7 y 10 días”.



Respecto de lo que piensa sobre la actitud de quienes abandonaron al cachorro, fue contundente. “Hay que tratar de seguir con castraciones para que no pasen estas cosas, pero que existan personas que tiren a un animal, conscientes de que se van a morir y que después puedan dormir tranquilas, no me entra en la cabeza. Si vos lo llevás a un lugar te los reciben, no entiendo por qué hicieron eso. También me preguntaron si había más, revisé porque era raro que había solo un cachorro, pero no, revisamos por las banquinas y no encontramos. Busqué un poco más y nada, así que aparentemente estaba él solo. Ahora por suerte tenemos otra mascota en casa”.