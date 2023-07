EL INCENDIO EN EL ESTERO ALCANZÓ UNA EXTENSIÓN DE 20 HECTÁREAS

Miércoles, 26 de julio de 2023

El incendio que se inició hace seis días en el estero Santa Lucía, cerca de Caá Catí, ha afectado una extensión de aproximadamente 20 hectáreas y aún se encuentra activo aunque con una menor actividad.

El subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, explicó que debido a tratarse de un estero, no es posible que los bomberos ingresen para sofocar el fuego y confirmó que las llamas no han alcanzado áreas forestadas.



"El incendio no se puede combatir debido a que tiene 1,5 metros de agua debajo. No se puede acceder ni siquiera a caballo", afirmó el funcionario. El foco ígneo se concentra en una zona de esteros y bañados, comenzó el jueves 20 y se encuentra muy cerca de Caá Catí, terminando en las proximidades de la localidad de Loreto.



Aunque se desconoce el origen del fuego, el incendio ya ha consumido varios kilómetros de vegetación de gran importancia para el ecosistema, dentro de un área declarada clave para la biodiversidad.



El viento que azotó la provincia hace unos días, con una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, complicó la situación, pero mejoró una vez que su intensidad disminuyó. Lovinson señaló que esperan el anuncio de lluvias para ayudar a sofocar las llamas, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que no se esperan precipitaciones para el resto de la semana. Se pronostica una temperatura mínima de 9ºC el sábado y una máxima de 33ºC el lunes 31.



Debido a la proximidad del incendio con la Ruta Provincial Nº 5, las autoridades están trabajando en la prevención del humo y alertando a los automovilistas que transitan por la zona.



A pesar de que los bomberos y brigadistas no pueden ingresar al área, el foco ígneo está siendo monitoreado de manera constante por las autoridades.