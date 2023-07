"NO ESTÁS SOLO", ASESORÍA LEGAL GRATUÍTA PARA ESTUDIANTES Martes, 25 de julio de 2023 Desde la Fundación Empezar, el Doctor Gonzálo Saravia presentó el programa "No estás solo", dirigido a estudiantes del interior de Corrientes que se trasladan a la capital para sus estudios. Saravia explicó que "Ya está en vigencia. En principio la fundación pensó el programa para estudiantes del interior de Corrientes. A los que por ahí no encuentran solución jurídica. Le brindarán asesoramiento en contratos o todo tipo legal. Solamente a los que acrediten su estudio o facultad".



El programa tiene como objetivo asistir a los estudiantes universitarios y terciarios de la provincia, ya que son numerosos, como mencionó el Doctor Saravia, "muchos estudiantes, 76 mil en total universitarios sólo en la UNNE y más los terciarios e institutos que hay en la provincia. La primera relación jurídica es el alquiler y de esto hay muchas consultas. Las mismas se pueden hacer con nosotros que vamos a destinar un día y un número de teléfono. Los estudiantes piden un turno y se le derivará a un profesional en el piso".



Desde su puesta en marcha, el programa ha recibido interés y consultas, según Saravia, "la semana pasada subimos los flyers y tuvimos 10 consultas desde Mercedes, Esquina y Curuzú Cuatiá. Lo que más les llama la atención es el tema del alquiler. Consultas tipo de dejar de alquilar y buscar otro lugar".



El programa se encargará de asegurar que los contratos sean válidos y brindará asesoramiento en otras áreas legales, como casos que involucren hijos y asignación de planes. La atención se realizará los días lunes de cada semana en la dirección Estados Unidos 607, donde los estudiantes podrán solicitar un turno por medio del contacto telefónico - 3794547469

El Doctor Saravia tiene la intención de ampliar el programa en el futuro, involucrando a profesionales de la salud para ofrecer servicios gratuitos en esa área también.



"Obviamente esto va dirigido a los estudiantes sin recursos. Recordemos que viniendo del interior el contrato de alquiler es el primer vínculo jurídico, tienen que pedir turno y ser atendidos por un profesional" explicó el doctor.











R: Clara González.- Ivroud Lucas.-