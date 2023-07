Gicela Méndez Ribeiro, animadora del encuentro cultural "Fronteras"

Lunes, 24 de julio de 2023

La embajadora correntina representó al NEA en el programa nacional que propone actividades artísticas y culturales en zonas limítrofes de Argentina. "Fue un gran honor para mí. Mi carrera se basó en borrar fronteras con la música", dijo.



Fiel a su esencia, la cantautora correntina Gicela Méndez Ribeiro volvió a rociar sus canciones de amistad e integración, esta vez, en el marco del encuentro cultural "Fronteras", que se celebró el sábado pasado en Posadas, Misiones. El evento ofreció numerosas actividades artísticas y de capacitación en una jornada al aire libre con una puesta en escena respetuosa con el entorno natural del Jardín Botánico.



El evento pertenece al programa de la Secretaría de Gestión Cultural de Nación, junto al Ministerio de Cultura de Misiones, que preside el músico chamamecero Joselo Schuap. "Fue una jornada maravillosa, de cercanía con la naturaleza y de integración. Compartí mi música y recibí el cariño del público", expresó a época la cantante oriunda de Paso de los Libres, Gicela Méndez Ribeiro.



En este punto, la artista correntina resaltó que "para mí fue un gran honor que me invitaran. Es lo que siempre hice, desde el primer minuto de mi carrera, promover la integración y hablar sobre las fronteras desde la cultura", dijo.



Asimismo, resaltó que "la cultura fue lo primero que atravesó los ríos antes que la economía o la política. Y es importante que se impulsen este tipo de programas de integración cultural", dijo y añadió: "Para mí, fue muy especial, siempre que me toca representar a Corrientes me lleno de orgullo y emoción".



Por su parte, el Ministro misionero destacó que se trata de un programa de fomento a las artes escénicas, la música y las culturas comunitarias. "Este proyecto, a través de intervenciones artísticas y culturales en zonas fronterizas de Argentina, pone en relieve la importancia política, histórica y cultural de los territorios limítrofes". Además, Schuap destacó: "Reconozco a las fronteras como parte de un entramado cultural conformado por una muestra de saberes, prácticas tradicionales y costumbres que superan los límites establecidos por la división política".





Entre las actividades propuestas hubo cocina en vivo, de la mano de cocineros que fomentan los sabores tradicionales, propuestas de Clown, danza y música.





La artista Méndez Ribeiro compartió chamamé en castellano y portugués. La integración se dio con la participación de los músicos brasileños Antonio Carlos y Francisco Lobo, entre otros. Cabe destacar que el proyecto "Fronteras" se implementará también en otros cuatro puntos de la frontera de Argentina: en las ciudades Clorinda (Formosa), Concordia (Entre Ríos), La Quiaca (Jujuy), Trevelin (Chubut), linderas respectivamente con Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. En cada ciudad se realizará una jornada para compartir desde el marco de Ibermúsicas, Iberorquestas, Ibercultura Viva e IberEscena. Un hecho cultural específico desde cada programa en articulación con el país vecino para fortalecer la integración regional.