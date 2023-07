COMENZÓ POR HOBBY Y AHORA TIENE 500 MUÑECAS BARBIE DE COLECCIÓN

Viernes, 21 de julio de 2023

En el marco del estreno de la película "Barbie", Carolina Altamirano Semchuk, una apasionada coleccionista de muñecas Barbie, compartió su fascinante colección con Cadena de Radios desde la ciudad de Apóstoles, Misiones.

La coleccionista reveló que perdió la cuenta de cuántas Barbies tiene, pero estimó que su colección ronda las 500 muñecas. "Fui criada en los 90, cuando era el boom de las Barbies. Como toda niña, tenía una Barbie en todos mis juguetes", recordó.



A medida que creció, ella se adentró en el mundo de los coleccionistas y descubrió que en Argentina había una comunidad apasionada por las Barbies. Comenzó a comprar muñecas para su colección y, con el tiempo, su fascinación por estos icónicos juguetes fue creciendo.



"Una chica en redes sociales hizo un comentario negativo sobre mi pasión, pero eso no me afectó. Para mí, esta colección es un símbolo de resiliencia, una forma de volver a la felicidad que sentía de niña", expresó, quien no dejó que los prejuicios la detuvieran en su pasión.



La colección incluye Barbies de distintas épocas, algunas conservadas en su empaque original y otras que armó con diferentes ropas. Entre sus tesoros se encuentra una bailarina Barbie del año 1973 y un tapado de Barbie de 1962.



Para proteger su valiosa colección, Carolina guarda todo en un depósito con alarma y cuidados especiales para evitar la humedad.



Además, la entrevistada compartió su pasión con la comunidad de Apóstoles al armar un espacio para que los niños pudieran conocer la historia de Barbie mientras disfrutaban de la lectura. Las mamás, emocionadas por los recuerdos de su infancia, también quedaron cautivadas por la colección.



Recientemente, asistió a la premier de la película "Barbie" con una de sus muñecas y elogió la película por reivindicar el lugar de las Barbies y mantener viva la magia de estos entrañables juguetes. Con su colección única y su amor por las Barbies, Carolina demuestra que ser niño en el corazón no tiene edad y que las pasiones pueden ser un motivo de alegría en la vida de cualquier persona.